Уолтон Гоггинс и Аарон Мортен напомнили, что сериал уже продлили на третий сезон.

Актёры сериала Fallout неожиданно появились на ежегодной фан-встрече в городке Гудспрингс и напомнили о двух моментах: второй сезон выходит уже через месяц, а сериал официально продлён на третий.

Как пишет TheGamer, Уолтон Гоггинс (Гуль) и Аарон Мотен (Максимус) приехали на традиционную встречу в Гудспрингс, где начинаются события Fallout: New Vegas, и пообщались с фанатами.

На сходке Мотен напомнил, что премьера второго сезона состоится уже через месяц, пошутив, что это DLC к первому. После этого Гоггинс добавил, что у шоу есть и третий сезон.

Хотя Variety писали о продлении шоу ещё в мае, новость не получила широкого резонанса, судя по реакции аудитории, многие услышали о третьем сезоне именно благодаря этому выступлению.

Сама сходка в Гудспрингс, которое проходит ежегодно в реальной локации из Fallout: New Vegas, в этом году заметно выросло по масштабу. Журналисты отмечают, что мероприятие стало куда более заметным благодаря популярности сериала и вниманию актёров.

Второй сезон сериала отправит зрителей в Нью-Вегас спустя годы после событий игры. Каким будет третий - пока неизвестно, сюжетные повороты второго раскроются только после премьеры 17 декабря.

Ранее мы рассказывали, что в трейлере второго сезона "Фоллаута" показали Когтя смерти и мистера Хауса. Всего во второй сезон войдет восемь серий.

