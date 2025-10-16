Игры доступны для загрузки в течение недели, до 23 октября.

Наступил четверг, а это значит, что магазин Epic Games запустил очередную бесплатную раздачу игр. До вечера 23 октября геймеры могут забрать два тайтла в жанре сурвайвл-хоррор и point-and-click адвенчура.

Amnesia: The Bunker – четвертая часть известной хоррор-серии с аналогом Чужого из Alien: Isolation, реагирующий на каждое движение и звук. Создатели называют игру "песочницей с рандомизацией", благодаря которой каждое прохождение будет уникальным.

Игра имеет 93% положительных отзывов в Steam.

Также в магазине раздают Samorost 3, головоломку от легендарных авторов квестов из чешской студии Amanita Design. Игроки продолжат приключения протагониста из прошлых двух частей, который должен путешествовать по необычному миру и решать головоломки. У Samorost 3, что забавно, те же 93% положительных в Steam.

C вечера 23 октября в Epic Games Store стартует новая раздача. Тогда будут отдавать Fear the Spotlight – любовное письмо классическим хоррорам 90-х.

Напомним, спустя 6 лет в Epic Games Store наконец-то появилась функция предзагрузки игр. Предзагрузка будет открываться за 5 дней до релиза через зашифрованную сборку.

