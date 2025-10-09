Одна из причин – негативная реакция геймеров на Ясукэ в Assassin's Creed: Shadows.

В прошлом году Ubisoft свернула разработку игры в серии Assassin’s Creed о чернокожем герое из-за растущих опасений по поводу политического климата в США. Об этом со ссылкой на бывших и нынешних сотрудников компании пишет портал Game File.

Игра перенесла бы игроков во времена после окончания Гражданской войны в США. А именно в период Реконструкции Юга (1860-1870-е года). Главным героем был чернокожий мужчина. Для него уже придумали предысторию, согласно которой он попал в рабство на Юге, а потом отправился на Запад, чтобы начать новую жизнь. Присоединившись к ассасинам, протагонист вернулся на родину, чтобы дать отпор угнетателям.

Источники утверждают, что Ку-Клукс-Клан выступал бы одной из центральных враждебных фракций. Проект отменили в июле 2024 года, чем команда Ubisoft Quebec, возглавляемая Скоттом Филлипсом, ранее работавшим над Syndicate и Odyssey, была сильно разочарована – к ее идее относились с энтузиазмом.

Причин для отмены игры было несколько. Во-первых, Ubisoft испугалась еще одной негативной реакции геймеров после массовой критики чернокожего протагониста в AC: Shadows. Во-вторых, сработал общий политический контекст – руководство посчитало тему слишком чувствительной для американской аудитории.

Известно, что игра должна была быть не спин-оффом, а следующей основной частью франшизы – релиз ожидался осенью 2027 года.

Как бы то ни было, без новых "Ассасинов" фанаты точно не останутся – Ubisoft готовит как минимум 7 частей серии, включая неанонсированный ремейк Black Flag и Assassin's Creed Hexe с женщиной протагонистом.

Также 18 ноября выйдет бесплатное DLC для Assassin's Creed Mirage. Оно добавит 6+ часов нового контента и "забытую" арабскую долину.

