В случае, когда повреждения небольшие, есть шанс убрать их с помощью подручных материалов.

Современные мобильные устройства сделаны из пластика, металла, стекла или керамики. К сожалению, даже при максимально бережном использовании на экране рано или поздно появляются царапины и потертости.

Если дефекты заметны на защитной пленке или стекле, проще всего заменить их на новые. Другое дело, когда царапинами покрылся непосредственно дисплей. В случае небольших повреждений можно попробовать удалить их в домашних условиях.

Зубная паста

Не удивляйтесь, но обычная зубная паста (гелевая – исключение) может оказаться первым средством против мелких царапин. Этот максимально щадящий абразив стоит нанести в небольшом количестве на царапину и аккуратно втереть круговыми движениями мягкой тканью, пока дефект не станет менее заметным.

Пищевая сода/детская присыпка

Если под рукой нет зубной пасты, а пищевая сода или детская присыпка есть, то можно пустить в дело и ее. Смешайте две части порошка с одной частью воды до получения однородной пасты, а затем мягкой тканью аккуратно вотрите ее круговыми движениями в царапину.

Специальные полировальные пасты и составы

Специальные вещества для полировки, например, паста Displex или порошок оксида церия, эффективно позволят убрать царапины, но важно не переусердствовать в процессе работы. Перед началом работы убедитесь, из чего сделан экран вашего смартфона – пластик или стекло – чтобы выбрать подходящее средство и избежать повреждений.

Также подходят профессиональные полировальные пасты, которые мастера применяют для обработки автомобильного лакокрасочного покрытия, но при этом следует учитывать возможные побочные эффекты – ведь экран телефона отличается от автомобильного лакокрасочного покрытия.

Растительное масло

Крайним способом можно назвать растительное масло – подсолнечное, оливковое, кунжутное, кукурузное или любое другое. Его текстура позволяет временно замаскировать потертости. Достаточно всего одной капли, аккуратно растертой по поверхности, чтобы уменьшить видимость мелких царапин.

И какой бы из вышеописанных способов вы ни выбрали, всегда соблюдайте следующие правила:

Защитите все разъемы и отверстия телефона от попадания средств для полировки.

Не давите слишком сильно, чтобы не повредить устройство.

Помните, что любая полироль может удалить заводское покрытие экрана, что повлияет на дальнейшее использование смартфона.

И если царапины не слишком серьезные, то можно скрыть их защитной пленкой или стеклом. Оптимальный вариант – сразу наклеивать защиту после покупки. Если же царапины превращаются в трещины, никакие полироли не помогут – потребуется обратиться в сервисный центр для замены экрана.

