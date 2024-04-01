Также он назвал несколько надежных способов защитить своей гаджет от кибермошенников.

В наши дни во время путешествия туристы все активнее используют свои смартфоны, ведь они стали незаминимыми помощниками – в них загружены все необходимые приложения, билеты и документы, с помощью них ищут маршрут и вызывают такси, а также развлекаются в дороге. А потому неудивительно, что гаджеты постоянно разряжаются.

Вот только подзаряжать в дороге их гораздо сложнее, так что попадая в аэропорт, на вокзал или торговый центр, где в свободном доступе находятся USB-порты, туристы сразу же бросаются их использовать, совершенно не думая о том, что это может быть опасно.

Эксперт по безопасности Джэ Ро из SIGNAL + POWER объяснил три причины, по которым никогда не следует пользоваться USB-зарядками для смартфонов в публичных местах, пишет Daily Mail.

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1. Риск вредоносного ПО

По словам эксперта, первая причина никогда не заряжать телефон в аэропорту заключается в том, что "удобство сопряжено с огромным риском для безопасности".

"Эти порты можно взломать для установки вредоносного программного обеспечения на ваше устройство. Это вредоносное ПО может оставаться скрытым, незаметно похищая конфиденциальную информацию, такую как пароли и банковские реквизиты", – пояснил он.

2. Взлом смартфона

Также эксперт предупредил о так называемом методе "juice jacking", или же "выжимание соков". В данном случае вредоносное ПО может быть установлено через поврежденный USB-порт, заблокировав устройство или экспортировав все ваши личные данные и пароль непосредственно злоумышленнику. Это работает, потому что в смартфонах питание и поток данных проходят по одному и тому же кабелю.

3. Раскрытие данных

По словам эксперта, зарядка мобильного устройства в аэропорту может привести к непреднамеренному раскрытию данных. Даже если зарядная станция не была взломана, вы все равно можете подвергаться риску.

"Зарядные станции могут передавать как данные, так и энергию. Хотя телефоны предлагают пользователям выбирать между режимами "Только зарядка" и "Передача файлов", эта защита часто обходит зарядные станции. В результате ваше устройство может быть уязвимо для перехвата или использования данных. Эти украденные данные впоследствии могут быть использованы для кражи личных данных или проданы в даркнете", – пояснил он.

В то же время, Джэ также поделился некоторыми советами о том, как безопасно зарядить свой телефон в аэропорту, если вы окажетесь в ситуации, когда это необходимо.

Первый совет – приобретите портативное зарядное устройство, чтобы вам не приходилось полагаться на общественные зарядные станции.

Во-вторых, используйте только свое личное зарядное устройство или одолжите его у того, кому вы доверяете.

Используйте настенные розетки, а не USB-порты.

"Если вам необходимо использовать общественную зарядную станцию, отключите передачу данных на своем телефоне, прежде чем подключать его. Это гарантирует, что по кабелю будет проходить только зарядка. Также рассмотрите кабели с блокировкой данных – USB-блокировщик предотвращает передачу данных между вашим устройством и зарядной станцией, обеспечивая только передачу энергии", – подытожил эксперт.

Как сообщал УНИАН, ранее издание Travel Off Path назвало шесть самых популярных схем, которые преступники будут использовать в 2024 году, чтобы обдурить туристов, а также дало советы, как не стать их жертвой.

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