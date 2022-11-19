Опрос показал, что большинство пользователей ностальгирует по смартфонам компании BlackBerry.

Рынок смартфонов неумолимо увеличивается, привлекая к участию в гонке мобильных технологий новых участников. В то же время список "мертвых брендов" так само расширяется из года в год.

Портал Android Authority опросил своих читателей – выяснилось, что большинство из них ностальгируют по смартфонам компании BlackBerry. Их счастливые деньки закончились вместе с анонсом самого первого Айфона в 2007 году.

На втором месте оказалась LG, которая в прошлом году решила официально "завязать" со смартфонами. Устройства южнокорейского гиганта запомнились многим благодаря качеству звука, а также нестандартным идеям. Последний и по совместительству один из самых удивительных смартфонов компании был LG Wing с поворотным основным экраном.

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Оставшаяся часть респондентов в опросе Android Authority выразила желание "воскресить" смартфоны компаний Essential и Palm. Также есть упоминания Microsoft Lumia, HTC, Nextbit и линейки Nexus от Google.

Если говорить о новых участниках на рынке смартфонов, то в первую очередь стоит выделить бренд Nothing от сооснователя OnePlus. Пока они выпустили только один смартфон Nothing Phone (1), но он уже успел наделать немало шуму, и даже попал в топ Time лучших гаджетов 2022 года.

Смартфон Nothing выделяется на фоне конкурентов полупрозрачной задней крышкой из 900 светодиодов и дисплеем с симметричными рамками. В Украине модель продается в ценовом диапазоне от 18 тыс. до 27 тыс. грн.

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