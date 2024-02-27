Ранее нечто похожее показывала Motorola. Вероятно, скоро нас ждет новый тред на рынке смартфонов.

Корейская Samsung привезла на проходящую сейчас техновыставку MWC 2024 концепт гибкого смартфона, который умеет превращаться в браслет. Новинка получила название Cling Band.

Samsung Cling Band – это своего рода смартфон и умные часы, объединенные в одно устройство, пишет Android Headlines. Он оснащается гибким OLED-дисплеем размером в обычный смартфон. Благодаря сгибаемому механизму в центре его можно обернуть вокруг запястья, тем самым получив часы с огромным дисплеем.

Ранее нечто похожее показала Motorola. Но концепт Samsung предусматривает и датчик сердечного ритма, то есть это еще и подобие фитнес-трекера. Еще есть задняя камера, но о ее разрешении ничего не известно. Не раскрываются и характеристики концептуального телефона.

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Как видно на фото, на запястье телефон крепится при помощи ремешка в виде веревочки:

Поскольку речь идет о концептуальном устройстве, цены и даты релиза нет. Но можно с уверенностью утверждать, что в ближайшие годы нас ждет наплыв гибких смартфонов в новых форм-факторах. В том числе те, которые можно будет использовать как смартфон и часы одновременно.

Один из патентов Samsung демонстрирует телефон с квадратным корпусом.и выдвижным дисплеем. Благодаря этому, пользователь получает миниатюрное устройство, которое при желании можно увеличить до привычного размера.

В свою очередь Apple разрабатывает гибкий iPhone с "самовосстанавливающимся" экраном, который сможет заращивать царапины и вмятины. Чтобы достичь такого эффекта, материал будет скорее пластичным и мягким, нежели твердым, как современное стекло.

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