Samsung показала концепт гибкого смартфона-браслета / фото SamMobile

Корейская Samsung привезла на проходящую сейчас техновыставку MWC 2024 концепт гибкого смартфона, который умеет превращаться в браслет. Новинка получила название Cling Band.

Samsung Cling Band – это своего рода смартфон и умные часы, объединенные в одно устройство, пишет Android Headlines. Он оснащается гибким OLED-дисплеем размером в обычный смартфон. Благодаря сгибаемому механизму в центре его можно обернуть вокруг запястья, тем самым получив часы с огромным дисплеем.

Ранее нечто похожее показала Motorola. Но концепт Samsung предусматривает и датчик сердечного ритма, то есть это еще и подобие фитнес-трекера. Еще есть задняя камера, но о ее разрешении ничего не известно. Не раскрываются и характеристики концептуального телефона.

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Как видно на фото, на запястье телефон крепится при помощи ремешка в виде веревочки:

Фото Samsung Cling Band 27 февраля 2024
Фото Samsung Cling Band 27 февраля 2024
Фото Samsung Cling Band 27 февраля 2024
Фото Samsung Cling Band 27 февраля 2024
Фото Samsung Cling Band 27 февраля 2024

Поскольку речь идет о концептуальном устройстве, цены и даты релиза нет. Но можно с уверенностью утверждать, что в ближайшие годы нас ждет наплыв гибких смартфонов в новых форм-факторах. В том числе те, которые можно будет использовать как смартфон и часы одновременно.

Один из патентов Samsung демонстрирует телефон с квадратным корпусом.и выдвижным дисплеем. Благодаря этому, пользователь получает миниатюрное устройство, которое при желании можно увеличить до привычного размера. 

В свою очередь Apple разрабатывает гибкий iPhone с "самовосстанавливающимся" экраном, который сможет заращивать царапины и вмятины. Чтобы достичь такого эффекта, материал будет скорее пластичным и мягким, нежели твердым, как современное стекло. 

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