Россия готовится развернуть около двух миллионов военных резервистов в Украине согласно новому законодательству. Изменения в правилах могут открыть доступ к огромным людским ресурсам в момент, когда кремлевский диктатор Владимир Путин находится под давлением необходимости мобилизовать новые силы, чтобы обновить и расширить 700-тысячную армию, воюющую в Украине.

Поправки к закону, которые, как ожидается, получат поддержку парламента, позволят призывать резервистов в мирное время, а не только после официального объявления войны — ведь Москва до сих пор называет свое вторжение в Украину "специальной военной операцией", пишет The Telegraph.

Это даст лидеру Кремля возможность избежать очередного крайне непопулярного раунда мобилизации, от которого он до сих пор воздерживался после частичной мобилизации в сентябре 2022 года, вызвавшей массовый побег десятков тысяч мужчин из страны.

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что армия из двух миллионов резервистов — это "профессионалы в своей области", которые сейчас не используются. Еще одна поправка даст разрешение на использование этих резервистов за пределами России.

Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов заявил, что Путин может направить резервистов в северо-восточные области Украины — Сумскую и Харьковскую, где Москва пытается продвинуться вперед.

