Сейчас в вопросе передачи Украине российских активов есть одно значительное препятствие.

Великобритания и Канада присоединятся к плану ЕС по использованию части из почти 300 млрд долларов активов РФ, которые находятся во владении стран "Большой семерки", чтобы усилить финансовую поддержку Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

Как рассказали изданию западные чиновники, европейские союзники близки к заключению соглашения о предоставлении займов через механизм, который позволит им избежать прямого захвата активов.

"Займы помогут стране приобрести оружие, в том числе у США, после того, как администрация президента Дональда Трампа решила начать взимать за него плату. Они также будут направлены на поддержку экономики Украины в целом", - объяснили в материале.

По информации Министерства иностранных дел Великобритании, санкции страны заморозили российские активы на сумму более 33,3 млрд долларов, а ЕС имеет около 232 млрд долларов.

"До сих пор финансирование, поступавшее в Украину из замороженных российских активов, ограничивалось доходами и процентами, начисленными на них. Большинство из них удерживается через бельгийскую клиринговую палату Euroclear, что вызывает неохоту со стороны Бельгии и других стран", - подчеркнули в Bloomberg.

В то же время Бельгия продолжает настаивать на конкретном соглашении о гарантировании, на случай если РФ будет иметь претензии на эти активы, что является главным препятствием в переговорах, по словам лица, знакомого с этим вопросом. Таким образом ЕС или группа государств-членов могут предоставить Euroclear гарантии, чтобы обеспечить выполнение любых потенциальных претензий РФ, если они появятся как судебные иски.

Как писал УНИАН, ранее лидеры Великобритании, Франции и Германии договорились передать замороженные активы РФ на поддержку ВСУ. Они подчеркнули, что сделают это в сотрудничестве с США.

"Мы готовы двигаться в направлении скоординированного использования стоимости замороженных российских суверенных активов для поддержки вооруженных сил Украины и, таким образом, привести Россию к столу переговоров. Мы стремимся сделать это в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами Америки", - отметили лидеры в совместном заявлении.

В то же время европейский комиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис объяснил, по какому механизму Украина получит замороженные активы РФ. Отмечается, что Европейская комиссия выдвинула план использования замороженных российских активов для предоставления Украине займа размером 140 млрд евро. Такой заем будет погашен только после того, как Украина получит от России репарации за убытки, которые были нанесены во время полномасштабной войны.

