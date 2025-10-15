Министр финансов США призывает Европу давить не только на РФ, но и на страны, которые покупают российскую нефть.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил о готовности Америки сотрудничать с партнерами по G7, чтобы значительно усилить давление на Россию. Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Украины Юлией Свириденко в Вашингтоне, передает пресс-служба Министерства финансов США.

"Министр Бессент подтвердил неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета Украины и подчеркнул приверженность Соединенных Штатов обеспечению длительного и прочного мира. Министр поблагодарил премьер-министра за ее постоянную поддержку Инвестиционного фонда США-Украина по восстановлению и отметил важность регулярных контактов между США и Украиной в рамках этого важного партнерства", - говорится в пресс-релизе Министерства.

Там добавили, что Бессент отметил необходимость европейских союзников усилить давление не только на Россию, но и на любую страну, которая финансирует российскую военную машину, покупая ее нефть.

В то же время Юлия Свириденко поблагодарила министра финансов США за поддержку продуктивного взаимодействия между странами.

"Продолжаем диалог лидеров наших государств и движемся быстрыми темпами. Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления уже начал работать. Остается еще несколько важных решений для полного функционирования Фонда, но уже сегодня формируется первый "пайплайн" потенциальных проектов. Сосредоточились на первоочередных проектах в критических минералах, энергетике и инфраструктуре. Украина - это надежный партнер для смелых украинско-американских бизнес-проектов", - заверила премьер-министр Украины.

По ее словам, также во время встречи министры обсудили сотрудничество в сфере энергетической безопасности Европы. Свириденко подчеркнула, что РФ должна потерять любые рычаги влияния на украинских партнеров и каналы заработка денег для продолжения войны против нашего государства.

"Есть четкие предложения, как это сделать совместно с международными партнерами. Европейское и трансатлантическое единство здесь играет ключевую роль", - добавила она.

Глава украинского правительства отметила, что также были обсуждены и санкции. Она поблагодарила Бессента за позицию работать вместе со странами G7 для давления на агрессора и другие страны, которые спонсируют российские преступления, покупая российскую нефть.

Ранее СМИ сообщали, что ударам Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам помог обмен данными с США. Как отметил один из источников Financail Times, Киев самостоятельно выбирает цели для ударов, а США лишь помогают выявлять уязвимые места.

В то же время военный эксперт Роман Свитан говорит, что американские специалисты действительно лучше понимают логистику российской нефтяной индустрии и поэтому советуют, куда целиться, чтобы удары были более эффективными.

В свою очередь посол США при НАТО Мэтью Уитакер анонсировал поставки оружия Украине. Эти поставки состоятся по программе PURL.

"Благодаря PURL Трамп предоставил возможность европейским союзникам по НАТО, а также Канаде, покупать лучшее в мире американское оружие и боеприпасы и передавать их Украине, которая в этом нуждается. Мы должны гарантировать постоянство поставок, чтобы союзники активнее участвовали в закупках", - подчеркнул Уитакер.

