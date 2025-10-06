Тиму Куку скоро исполняется 65 лет, и в компании ищут того, кто сможет его заменить.

Тим Кук в обозримом будущем может покинуть должность гендиректора Apple. В компании планируется масштабная смена руководства, которая затронет самые высокие посты. О том, кто станет преемником Кука, со ссылкой на инсайдеров сообщило агентство Bloomberg.

По информации источников, Тим Кук, которому в следующем месяце исполнится 65 лет, может перейти в совет директоров, а глава отдела разработки аппаратного обеспечения Джон Тернус станет CEO. Автор статьи Марк Гурман привел несколько важных доводов в пользу этого инсайда:

Тернусу сейчас "всего" 50 лет – столько же, сколько было Куку, когда он занял эту должность. Таким образом он сможет руководить Apple еще 10 лет в отличие от других топ-менеджеров, которые постарше.

Apple сейчас больше нуждается в специалистах по технологиям, а не по продажам так как компания отстает в таких областях, как искусственный интеллект, "умный дом" и автономные транспортные средства.

Также Тернус харизматичен, он пользуется уважением среди сотрудников Apple и доверием Кука, который и предоставил ему больше полномочий.

Тернас пришел в Apple еще в 2001-ом году и имеет внушительный опыт. Он начинал с разработки дисплеев для Macbook, потом перешел в отдел iPad, затем стал отвечать за AirPods и iPhone, а с недавних пор – еще и за Apple Watch.

В Apple пока официально не подтверждали информацию о возможных перестановках. При этом в июле Bloomberg писал, что, несмотря на ожидаемую волну отставок топ-менеджеров, Тим Кук может остаться во главе компании еще как минимум на пять лет.

