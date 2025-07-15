Отставание компании в гонке за искусственный интеллект создает серьезные риски для ее будущего.

Американский IT-гигант, компания Apple, должна рассмотреть вопрос о замене генерального директора Тима Кука, иначе она может повторить судьбу Nokia и BlackBerry. Такого мнения придерживаются аналитики LightShed Partners.

Аналитики отмечают, что Apple сильно отстает от конкурентов, которые активно инвестирует в сферу искусственного интеллекта. В 2025 году акции Купертино упали на 16%, тогда как Meta и Microsoft выросли на 25% и 19% соответственно.

"Провал в сфере ИИ может коренным образом изменить долгосрочную траекторию развития компании и ее способность к росту. Искусственный интеллект трансформирует отрасли по всему миру, и Apple рискует стать одной из его жертв", – говорится в отчете.

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Глава Apple Тим Кук объяснял отставание компании в ИИ-гонке тем, что для них важно быть лучшими, а не первыми. В то же время сотрудники Apple считают, что в компании совершили ошибку, сосредоточившись на AR/VR, когда акцент должен был быть на ИИ.

Тем не менее, несмотря на текущий спад, результаты под руководством Кука впечатляют: с момента его назначения акции Apple выросли более чем на 1 400% при росте индекса S&P 500 на 430%.

Рекомендации LightShed прозвучали вскоре после объявления Apple об уходе с поста операционного директора Джеффа Уильямса, которого считали вероятным преемником Кука. Его место займет Сабих Хан. Теперь основным кандидатом на пост будущего СЕО Apple называют старшего вице-президента по ПО Джона Тернуса. А Кук готовится к тому, чтобы возглавить команду дизайнеров в Apple.

LightShed говорит, что "Тим Кук был правильным генеральным директором в момент своего назначения и, несомненно, проделал отличную работу", однако сейчас компании нужен руководитель, "сосредоточенный на продуктах, а не на логистике".

А тем временем Apple готовится к сентябрьской презентации, где нас ждут новые iPhone, Apple Watch, AirPods Pro и, возможно, iPad Pro на чипе M5.

Также Apple, по слухам, работает над бюджетным MacBook на базе процессора от iPhone и сразу семью носимыми устройствами – первое выпустят уже этой осенью.

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