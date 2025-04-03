Составлен рейтинг лучших смартфонов 2025 года в категории 'топ за свои деньги'

Самый выгодный флагман – Red Magic 10 Pro. В бюджетном сегменте лидируют устройства Realme.

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинги Android-смартфонов с наилучшим сочетанием цены и мощности по состоянию на конец марта 2025 года. По традиции, были составлены рейтинги сразу в нескольких ценовых категориях.

В самой дешевой категории, до 999 юаней (~135 долларов), лидером стал Nubia Mavericks с чипсетом Unisoc T760. За ним следуют Vivo Y200t и iQOO Z9x, работающие на Snapdragon 6 Gen 1.

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Далее идет топ смартфонов, которые в Китае продаются в диапазоне до 1999 юаней (~275 долларов). Десятку возглавил Realme Neo 7, сразу за ним – iQOO Z9 Turbo+. Оба аппарата предлагают прошлогодний флагманский процессор Dimensity 9300+. На третьем месте оказался Realme Neo7 SE со Snapdragon 8 Gen 3.

В категории до 2999 юаней (~410 долларов).на первом месте стоит Realme GT7 Pro Racing – один из самых доступных телефонов на флагманском чипсете Snapdragon 8 Elitе. Второе и третье места разделили iQOO Neo10 Pro и iQOO Neo10 на Dimensity 9400 и Snapdragon 8 Gen 3 соответственно.

Лучшим смартфоном в категории до 3999 юаней (~550 долларов) стал Realme GT 7 Pro, за которым следуют Redmi K80 Pro и OnePlus 13. Все три устройства предлагают Snapdragon 8 Elite.

Подборку флагманов (цена выше 4000 юаней) возглавляет Red Magic 10 Pro, Honor Magic7 и Xiaomi 15 замыкают тройку.

Если вы в поисках смартфона, который не устареет и через пять лет, специалисты AnTuTu публиковали рейтинг самых производительных Android-устройств. Примечательно, что Xiaomi 15 Ultra и Samsung Galaxy S25 Ultra в десятке лучших не оказались.

Ранее на рынке появился смартфон с рекордным аккумулятором емкостью 7300 мАч. Некоторые производители выпускали гаджеты с батареей и на 30 000 мАч, однако популярных потребительских моделей с таким АКБ еще не было.

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