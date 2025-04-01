Первое место занял Vivo X200 Pro с Dimensity 9400 "на борту" – обычно топ возглавляют флагманы на Snapdragon.

Команда авторитетного бенчмарка AnTuTu опубликовала свежие рейтинги самых производительных телефонов по состоянию на март 2025 года. В списке есть только устройства, работающие на OC Android.

На первое место попал Vivo X200 Pro – один из самых доступных смартфонов с процессором MediaTek Dimensity 9400. Оценка производительности – 2,9 миллиона очков. Для сравнения, iPhone 16 Pro Max в аналогичных тестах не дотягивает даже до 2 млн.

На второй позиции с небольшим отрывом находится iQOO 13. Внутри него стоит процессор Snapdragon 8 Elite от Qualcomm. Замыкает тройку лидеров iQOO Neo10 Pro – еще один флагман с Dimensity 9400.

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В списке также можно увидеть OnePlus 13, OnePlus Ace 5 Pro, Realme GT 7 Pro Racing Edition, Realme GT 7 Pro (все на Snapdragon 8 Elite), Oppo Find X8, Oppo Find X8 Pro (оба на Dimensity 9400) и Redmi K80 Pro (Snapdragon 8 Elite).

Новый камерофон Xiaomi 15 Ultra, который в конце февраля представили для китайского рынка, в топ-10 не попал. Как и сверхдорогой Samsung Galaxy S25 Ultra.

Что касается устройств среднего уровня, в топ-10 лидирует Redmi Turbo 4. Особенно мощным его делает однокристальная платформа Dimensity 8400-Ultra. На втором месте находится OnePlus Ace 3V (Snapdragon 7+ Gen 3), а замыкает тройку лидеров Oppo Reno 13 Pro (Dimensity 8300-Ultra).

Ранее на рынке появился смартфон с рекордным аккумулятором 7300 мАч. Некоторые производители выпускали гаджеты с батареей и на 30 000 мАч, однако популярных потребительских моделей с таким АКБ еще не было.

Меж тем Xiaomi представила самый дешевый смартфон 2025 года. У Redmi А5 большой 120-герцовый дисплей, батарейка 5200 мАч и "чистый" Android в качестве ОС.

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