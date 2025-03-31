На рынке появился смартфон с рекордным аккумулятором: он стоит дешевле $250

В ассортименте Vivo появился недорогой смартфон с батарейкой на 7300 мАч.

Китайский бренд Vivo выпустил новый смартфон, ключевыми особенностями которого являются массивный аккумулятор и экран с очень высокой яркостью. Об этом сообщает издание Gizmochina.

Внутри Vivo Y300 Pro+ установлена батарея емкостью 7300 мАч с поддержкой 90-ваттной проводной зарядки. Очевидно, что такой батареи должно хватить на несколько дней активного использования.

Журналисты отмечают, что емкость 7000 мАч+ имели только специальные смартфоны, ориентированные на профессиональных пользователей. Некоторые производители выпускали гаджеты с батареей и на 30 000 мАч, однако популярных потребительских моделей с таким АКБ еще не было, поэтому аппарат Vivo в некотором смысле стал рекордным.

Видео дня

По характеристикам, Vivo Y300 Pro+ устройство среднего класса: процессор Snapdragon 7s Gen 3, 6,77-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, разрешением FHD+ и пиковой яркостью до 5000 нит, до 12 ГБ ОЗУ и камера с главным модулем Sony IMX882 на 50 Мп. В качестве ОС выступает Android 15 с оболочкой OriginOS 15.

Смартфон уже поступил в продажу в Китае. Стоимость Vivo Y300 Pro+ в минимальной конфигурации – 1799 юаней (~245 долларов). Топовая версия на 12 ГБ + 512 ГБ обойдется в 2499 юаней (~330 долларов). На глобальный рынок устройство выйдет под названием iQOO Z10.

Слухи из Китая указывают на то, что в 2025 году должны появиться первые смартфоны с аккумуляторами на 8000 мАч. В частности, такой смартфон может выпустить realme и Xiaomi.

Ранее специалисты назвали смартфоны с самой живучей батареей на начало 2025 года. В лидерах автономности есть как дорогостоящие флагманы, так и более доступные Android-гаджеты.

Вас также могут заинтересовать новости: