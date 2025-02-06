Самый выгодный флагман – Asus ROG Phone 9, который получил передовой чип Qualcomm, кучу геймерских функций и 185-герцовый дисплей.

Авторы бенчмарка AnTuTu, который в последние годы служит мерилом производительности смартфонов, опубликовали рейтинги Android-устройств по соотношению цены и производительности в январе 2025 года.

Все смартфоны разделили на 5 категорий: до 999 юаней (~135 долларов), до 1999 юаней (~275 долларов), до 2999 юаней (~410 долларов), до 3999 юаней (~550 долларов), от 3999 юаней и дороже. Для опроса брали китайский рынок, но большинство моделей из списка представлены и на глобальном рынке.

Ультрабюджетный сегмент. Самый выгодный смартфон до 135 долларов – Nubia Mavericks 6. У него внутри достаточно шустрый процессор Unisoc T760, который может комфортно запускать некоторые современные игры. Второе и третье места разделили Honor Play 50 и iQOO Z9x.

Самый выгодный смартфон до 135 долларов – Nubia Mavericks 6. У него внутри достаточно шустрый процессор Unisoc T760, который может комфортно запускать некоторые современные игры. Второе и третье места разделили Honor Play 50 и iQOO Z9x. Бюджетный сегмент. iQOO Z9 Turbo+ здорово потерял в цене, так что эту модель можно приобрести за $275 и за эти деньги получить мощный чипсет Dimensity 9300+, аккумулятор на 5500 мАч, заряжающийся за полчаса и OLED-дисплей с максимальной частотой обновления в 120 герц. За ним расположились realme Neo7 и iQOO Neo9S Pro.

iQOO Z9 Turbo+ здорово потерял в цене, так что эту модель можно приобрести за $275 и за эти деньги получить мощный чипсет Dimensity 9300+, аккумулятор на 5500 мАч, заряжающийся за полчаса и OLED-дисплей с максимальной частотой обновления в 120 герц. За ним расположились realme Neo7 и iQOO Neo9S Pro. Среднебюджетный сегмент . Лидер этого ценового диапазона – OnePlus Ace 5 Pro, который стал самым недорогим девайсом на базе флагманского процессора Snapdragon 8 Elite. На втором и третьем местах – iQOO Neo10 Pro и Redmi K70 Ultra.

Субфлагманы. В сегменте более дорогих устройств (до $550) лидирует realme GT7 Pro. Телефон получился примечательным – кроме передового процессора от Qualcomm, аккумулятор получил емкость 6500 мАч и быструю зарядку до 120 Вт. Можно легко выжать два дня использования. За ним расположились Redmi K80 Pro и iQOO 13.

Флагманы. В самой дорогой категории первое место занимает Asus ROG Phone 9, который получил самое мощное железо, кучу геймерских функций и 185-герцовый дисплей. На втором и третьем местах – Red Magic 10 Pro и vivo X200 Pro mini. Все три флагмана базируются на Snapdragon 8 Elite.

Видео дня

Если вы в поисках смартфона, который не устареет и через пять лет, специалисты AnTuTu публиковали рейтинг самых производительных Android-устройств. Первые три места занимают модели vivo, OnePlus и Red Magic.

А если вы из тех пользователей, для которых камера смартфона один из его главных аспектов, то эксперты составили рейтинг лучших камерофонов на рынке. Тестирование проводились в различных условиях и режимах, что позволило экспертам выделить наиболее универсальные решения.

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