Новый Realme оказался самым автономным современным смартфоном: где конкуренты

При средней нагрузке телефон выдержал рекордные 21 час и 6 минут.

Обозреватели портала GSMArena протестировали аккумулятор дебютировавшего сегодня на глобальном рынке флагмана Realme GT 7, устроив ему ряд различных тестов. Выяснилось, что это самый "живучий" смартфон в отрасли.

При средней нагрузке смартфон продержался рекордные 21 час и 6 минут. И это более чем на 2.5 часа дольше, если сравнивать с iPhone 16 Plus. Достичь этого удалось за счет массивного кремниево-углеродного аккумулятора емкостью 7000 мАч.

В обзоре упоминается, что в режиме разговора Realme GT 7 выдерживает 30 часов и 58 минут, при просмотре видео – 26 часов и 13 минуты, скроллинг соцсетей – 21 час и 37 минуты. Если играть в мобильные игры, то заряда батареи хватит на почти 13 часов.

Видео дня

Что касается конкурентов в своем ценовом сегменте, то их Realme GT 7 буквально "уничтожил". Стандартный Xiaomi 15 уступил почти на 5 часов, выдержав 16 часов и 29 минуты. Google Pixel 9 проработал 13 часов и 5 минут, а Galaxy S25 отстал почти на 8 часов. Ниже – топ смартфонов с лучшей автономностью по тестам GSMArena:

Что касается зарядки, то для достижения 100% Realme GT 7 нужно всего 45 минут. Кроме того, смартфон может использоваться в качестве пауэрбанка (есть реверсивная зарядка).

Напомним, Realme GT 7 вышел с 6,78-дюймовым дисплеем LTPO AMOLED с частотой 120 Гц и пиковой яркостью 6000 нит. Смартфон работает на Dimensity D9400e: отмечается, что в новинке впервые в мире применяется система охлаждения с применением технологии IceSense на базе графена.

Глобальный realme GT 7 продается от 649 евро (около 30 000 грн). В Китае смартфон вышел в апреле этого года. На родном рынке базовая версия стоит 2 599 юаней или 320 евро.

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