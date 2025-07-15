На рынке появился смартфон с рекордной батарейкой: он стоит дешевле $200 (фото)

Также смартфон поддерживает зарядку мощностью 80 Вт. То есть он не только долго работает, но быстро заряжается.

Компания Honor провела презентацию в Китае, где показала среднебюджетный смартфон X70. Ключевым преимуществом новинки стала батарейка емкостью 8300 мАч – это рекорд на рынке потребительских устройств.

По словам производителя, при активном использовании смартфон способен проработать целый день без необходимости искать розетку. Также устройство поддерживает зарядку 80 Вт как по проводу, так и беспроводным способом. То есть он не только долго работает, но быстро заряжается.

Смартфоны с самым большим аккумулятором в 2025 году:

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Honor X70 оснащен 6,79-дюймовым AMOLED экраном 1.5K, пиковой яркостью 6000 нит и частотой 120 ГЦ. Для работы используется процессор Snapdragon 6 Gen 4 в паре с 8 ГБ или 12 ГБ ОЗУ. В основной камере – 50-мегапиксельный сенсор с диафрагмой f/1.88 и OIS. Фронтальная камера – с 8-мегапиксельным датчиком, f/2.0.

В Honor говорят, что это первый смартфон в области с сертификациями Gold Label Threeproof и IP69K: его можно бросать с высоты 2,5 метра на каменный пол и погружать на глубину 6,6 метра в морскую воду. А его экран можно использовать мокрыми руками или в перчатках.

Смартфон уже поступил в продажу в Китае. Стоимость Honor X70 в минимальной конфигурации – 1399 юаней (~195 долларов). Топовая версия на 12 ГБ + 512 ГБ обойдется в 1999 юаней (~280 долларов).

Как УНИАН уже писал, будущий рекордно тонкий iPhone может отпугнуть покупателей аккумулятором из 2010-х. Apple делает ставку на дизайн, а не на длительную работу без подзарядки, поэтому iPhone 17 Air может получить аккумулятор всего 2800 мАч.

Напомним, что выпущенный в июне на глобальном рынке Realme GT 7 с батареей 7000 мАч оказался самым автономным современным смартфоном. По крайней мере с тех, которые продаются за пределами Китая. При средней нагрузке телефон выдержал рекордные 21 час и 6 минут.

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