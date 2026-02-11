10 умных способов использования банановой кожуры дома

Вместо того, чтобы выбрасывать, банановую кожуру можно использовать с пользой.

Банановая кожура не часто привлекает много внимания. Но она может иметь значительное количество практических применений в повседневной жизни. На самом деле кожура бананов обладает кулинарными, моющими и даже лечебными свойствами, говорится на сайте известной советницы Марты Стюарт.

Кулинарное использование

Защитная кожура этого фрукта легко (и вкусно) добавляется в любое количество блюд. Всегда тщательно очищайте кожуру перед использованием небольшим количеством пищевой соды или уксуса, а затем осторожно потрите чистой щеткой под теплой проточной водой. (Это ослабит восковой слой и смоет любые остатки на поверхности.)

Веганский деликатес

Джекфрут – популярная веганская альтернатива рваной свинине, а банановая кожура может служить заменителем. Веганскую рваную свинину легко приготовить из выброшенной кожуры благодаря ее текстуре, делится разработчица рецептов Марисса Стивенс. В результате кожура приобретает нежную, слегка жевательную текстуру, которая хорошо подходит для тако или сэндвичей.

Она рекомендует соскрести мягкую внутреннюю оболочку и измельчить кожуру. Затем ее можно приправить и обжарить. Традиционный соус для барбекю или любой другой соус с насыщенным, пикантным вкусом и небольшим количеством сладости хорошо подойдет. "Соус выполняет большую часть работы: кожура хорошо впитывает вкус, но нужно что-то насыщенное, чтобы сделать ее интересной", – отмечает Стивенс.

Использование в блюдах, жареных в воке, и карри

Банановую кожуру также можно тонко нарезать и обжарить до готовности в блюдах с пикантным вкусом, жареных блюдах или кокосовом карри. Текстура кожуры хорошо держится, а вкус сочетается с такими ингредиентами, как чеснок, имбирь, соевый соус или паста карри. Сочетание кожуры с другими овощами помогает создать баланс и разнообразие в блюде.

Добавить в смузи или банановый хлеб

В небольших количествах банановую кожуру можно использовать в смузи или банановом хлебе, чтобы добавить клетчатку, не влияя на вкус или текстуру. Как и сам фрукт, кожура имеет сладкий вкус и мягкую текстуру.

Защитите мясо от пересыхания

Чтобы предотвратить пересушивание свинины или курицы в мультиварке, добавьте одну или две желтые (не слишком спелые) кожуры непосредственно перед приготовлением. Банановые кожуры могут действовать как барьер для влаги, благодаря чему мясо становится заметно сочнее. "Кожуры не добавляют бананового вкуса – только легкий намек на сладость", – объясняет Стивенс.

Использование в уходе за кожей

Не нужно выходить за пределы кухни или тратить много денег, чтобы улучшить уход за кожей. Разрежьте внутреннюю часть банановой кожуры на удобные кусочки и нанесите ее непосредственно на кожу. Как и со всеми новыми средствами для ухода за кожей и бальзамами, всегда сначала делайте тест на участке кожи.

Банановая кожура содержит воду и богата калием, что делает ее эффективным средством для увлажнения кожи. Чтобы облегчить сухость кожи и повысить ее тонус, нанесите кожуру непосредственно на кожу и дайте ей впитаться, легко массируя ее в течение примерно 3-5 минут. Затем смойте прохладной водой, чтобы удалить остатки.

Антиоксиданты в банановой кожуре могут даже успокоить стрессовую кожу. Банановая кожура богата каротином, в частности, который обеспечивает кожу ключевыми питательными веществами. Просто нарежьте кусочки кожуры и нанесите их непосредственно на кожу. Оставьте остатки банановой кожуры на коже на 5-10 минут, прежде чем осторожно смыть их прохладной водой и дать высохнуть на воздухе или промокнуть мягким полотенцем или салфеткой.

Использование в быту и уборке

Банановые кожуры творят чудеса как нейтрализаторы запахов. Эксперт по уборке Скотт Шрейдер предлагает положить нарезанную кубиками банановую кожуру на дно мусорного бака, под вкладыш. "Она поглотит запахи и добавит нотку свежести", – говорит он. Обязательно заменяйте их каждый раз, когда выносите мусор.

Чтобы ваше серебро сияло без агрессивных химикатов, попробуйте использовать банановую кожуру. Банановая кожура содержит калий и натуральные масла, которые действуют как буфер для блеска. Поместите банановую кожуру в блендер с водой и взбивайте до образования пасты. Затем нанесите пасту на потускневшее серебро или нержавеющую сталь с помощью мягкой ткани и отполируйте.

Удаление следов царапин

Также банановая кожура является простым средством от потертостей на обуви или на полу. Просто потрите внутренней стороной кожуры потертую обувь или деревянный пол. Протрите мягкой тканью. "Натуральный воск в кожуре поможет удалить потертости и придать немного блеска", – объясняет Шрейдер.

Как бананы влияют на артериальное давление

Напомним, что благодаря высокому содержанию калия бананы снижают артериальное давление. К тому же калий, содержащийся в бананах, может компенсировать негативное влияние натрия. Таким образом бананы восстанавливают водный баланс и расслабляют сосуды. По мнению диетологов, ежедневное употребление бананов для здорового взрослого человека может быть отличным способом увеличить потребление клетчатки, витаминов, минералов и антиоксидантов.

