10 погибших и десятки раненых: в Канаде произошла массовая стрельба в средней школе

Канада потрясена одним из самых смертоносных случаев массовой стрельбы в своей истории.

В Канаде, в провинции Британская Колумбия произошла трагедия: в результате стрельбы в средней школе городка Тамблер-Ридж погибли 10 человек, включая саму нападавшую.

По данным Королевской канадской конной полиции (RCMP), этот инцидент стал одним из самых массовых убийств в учебных заведениях за всю историю страны, пишет CBC News.

Полиция обнаружила тела шести жертв непосредственно внутри средней школы Тамблер-Ридж. Еще один пострадавший скончался по дороге в больницу. Кроме того, офицеры нашли двух убитых в жилом доме, который, как полагает следствие, связан со стрелком. Более 25 человек получили ранения различной степени тяжести.

Видео дня

Личность подозреваемой

Подозреваемая была найдена мертвой в здании школы; по заключению полиции, она совершила самоубийство. В экстренном оповещении, разосланном жителям во время активной фазы инцидента, нападавшая описывалась как женщина с каштановыми волосами, одетая в платье.

Хотя полиция считает, что личность стрелка установлена, мотивы преступления пока остаются неясными, и правоохранители признают, что определить их будет "сложно".

Один из учеников 12-го класса рассказал, что тревога прозвучала около 13:30 по местному времени. Сначала школьники не поняли серьезности ситуации, но вскоре начали получать фотографии с места событий на телефоны. "Мы забаррикадировали двери столами и оставались там более двух часов, пока полиция не вывела нас", – поделился подросток, добавив, что происходящее казалось сюрреалистичным, "словно сцена из телевизора".

В материале говорится, что полиция прибыла на место происшествия в течение двух минут после вызова, что спасло множество жизней.

Ранее УНИАН сообщал, что в конце 2025 года массовая стрельба произошла на другом конце планеты - на пляже в Сиднее во время празднования Хануки. Стрелки забрали жизни 16 человек, еще десятки были ранены.

Вас также могут заинтересовать новости: