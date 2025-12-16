Позолоченные HDMI‑кабели часто рекламируют как более качественные, надежные и способные улучшить картинку на телевизоре или мониторе.

HDMI‑кабели с позолоченными разъемами часто рекламируются как премиальные аксессуары для телевизоров и игровых консолей. Производители обещают стабильный цифровой сигнал, улучшенное качество картинки и звука, а также долговечность. Но эксперты BGR предупреждают: в большинстве случаев эти обещания сильно преувеличены.

Авторы напоминают, что HDMI‑кабель передает цифровой сигнал – последовательность нулей и единиц. В цифровой передаче качество определяется не металлом на коннекторе, а тем, получит ли устройство сигнал целиком или нет.

Если сигнал проходит, картинка будет идеальной, вне зависимости от того, покрыт ли разъем золотом. Дефекты проявляются лишь при поврежденном или низкокачественном кабеле, а не из-за отсутствия позолоты.

Видео дня

Единственное реальное преимущество – долговечность

Позолота действительно обладает высокой коррозионной устойчивостью, поэтому в условиях повышенной влажности или редко используемых разъемов она может сохранить контакт лучше, чем никелевые или серебряные покрытия

Однако для большинства домашних установок в сухой комнате с нормальной эксплуатацией такой эффект практически незаметен. Тем более, что обычные HDMI‑кабели достаточно надежны и служат многие годы.

Что действительно важно при выборе HDMI‑кабеля

Специалисты советуют выбирать HDMI‑кабель, исходя из версии стандарта и сертификации, особенно если планируется использование с 4K/120 Гц или 8K. Прочность, длина (чем длиннее кабель – тем выше риск потеря сигнала) и официальная сертификация гораздо важнее золотого покрытия.

В итоге, позолоченные HDMI‑кабели могут выглядеть более премиально и прослужить немного дольше, но они не улучшат качество изображения или звука.

Ранее УНИАН рассказывал, что такое HDMI-"заглушка" и для чего она используется. Это довольно полезный девайс, о котором многие наверняка даже не слышали.

Вас также могут заинтересовать новости: