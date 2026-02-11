Европарламент призвал ввести новые санкции против РФ из-за 'холодомора' в Украине, - DW

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Россия использует зиму как оружие и стремится создать гуманитарную катастрофу в Украине.

Россия осуществляет атаки на украинские электростанции и другие объекты критической инфраструктуры в сильные морозы, чтобы сломить сопротивление и силу духа украинцев. В Европарламенте во время дебатов, которые прошли во вторник, 10 февраля, заявили, что обязанность Европы - поддержать украинцев не только гуманитарной помощью, но и оружием для усиления возможностей противовоздушной обороны этой страны, а также ввести новый, 20-й пакет санкций против России, сообщает Deutsche Welle.

"Мир видит и прекрасно понимает, что ужасные разрушения энергетической инфраструктуры Украины - это не случайные или сопутствующие последствия военных действий, а систематические, преднамеренные удары, направленные на то, чтобы погрузить гражданское население в темноту и холод", - заявила во время своего выступления еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Она отметила, что Россия использует зиму как оружие и стремится создать гуманитарную катастрофу в Украине.

Еврокомиссар по вопросам расширения подчеркнула, что жестокие преступления против украинцев будут иметь последствия и пообещала, что Европа усилит давление на Россию.

Немецкий евродепутат от группы социалистов Тобиас Кремер заявил, что группа евродепутатов, которые недавно посетили Киев, воочию увидела, "что террор Путина против населения Украины - реальный".

"Не имея возможности выиграть битву на поле боя, Путин целится в гражданское население – женщин, детей, пожилых людей. При температуре в -27 украинцы сейчас без отопления, электричества и воды, однако я не встретил ни одного украинца, который был бы готов сдаться", – отметил Кремер.

Литовский евродепутат-либерал Петрас Ауштрявичюс поделился, что ракетные удары по украинским ТЭС и ТЭЦ в самые холодные зимние месяцы вызвали гуманитарную катастрофу национального масштаба, от которой страдают сотни тысяч украинцев.

"Уничтожая энергетическую инфраструктуру Украины, Россия совершает преступления, равнозначные геноциду и преступлениям против человечности, которые должен рассматривать специальный трибунал", - сказал он.

Ауштрявичюс призвал признать, что в этих обстоятельствах Евросоюз "не смог оказать Украине необходимую поддержку для защиты ее неба".

"Каждая российская ракета или беспилотник, поражающий цель, служит напоминанием о невыполненных обещаниях", - добавил он.

В материале отмечается, что во время дебатов даже евродепутаты от левых сил, которые часто избегают резких заявлений в адрес России, призвали давить на Москву санкциями.

"Путин атакует украинцев сильнее, чем когда-либо, чтобы сломить их сопротивление и заставить на уступки на переговорах", - высказала мнение евродепутат от Швеции Ли Андерсон, входящая в состав этой политической группы.

Она считает, что ЕС стоит ввести более жесткие санкции против "теневого флота" РФ и оказывать большую финансовую и военную поддержку Киеву.

В то же время, как говорится в статье, депутаты от правых сил Европарламента продолжали обвинять руководство ЕС в русофобии.

"Пока лидеры США и РФ пытаются прекратить войну, Евросоюз делает все возможное, чтобы эта война не прекратилась", - сказал болгарский евродепутат от праворадикальной группы "Европа суверенных наций" Петр Волгин.

Как подчеркнуло издание, выступление Волгина вызвало возмущенные возгласы в зале. Немецкий евродепутат от группы Зеленых Дамиан Безелаггер объяснил коллегам в зале Европарламента, что означает слово "холодомор".

"Его прямой перевод - смерть от холода. Это военное преступление, о котором вы должны были узнать из учебников истории, но не в Европе 2026 года", - сказал депутат.

Он призвал коллег остановить его и добавил, что это "реальность, вызванная путинскими бомбами", от которой сейчас страдают украинцы.

Последствия атак РФ по энергетике Украины: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что директор Центра исследования энергетики Александр Харченко прогнозирует, что в Киеве следующей зимой будут графики отключений света, поскольку к тому времени не удастся компенсировать разрушенную генерацию. Харченко отметил, что к следующему отопительному сезону, в лучшем случае будет восстановлено не более 30% мощностей генерации, которые были у столицы Украины до 9 января 2026 года. Эксперт ожидает, что в столице Украины запустят не менее 108-110 МВТ газотурбинных установок. Он добавил, что процесс установки уже идет.

Также мы писали, что член энергетического комитета Верховной Рады Сергей Нагорняк выразил надежду, что к началу следующего отопительного сезона удастся восстановить все поврежденные врагом ТЭЦ в Киеве. Нагорняк признал, что быстро восстановить Дарницкую ТЭЦ, к сожалению, не удастся. Он добавил, что в Киеве необходимо также строить резервные энергетические мощности. Депутат заверил, что правительство будет максимально делать все, чтобы восстановить полноценную и стабильную работу подстанций "Укрэнерго".

