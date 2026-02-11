11 февраля принято убирать в доме и чествовать женщин-ученых.

Одиннадцатый день февраля известен несколькими профессиональными событиями, которые отмечаются как на украинском, так и международном уровне. Народные верования про праздник сегодня советуют заняться уборкой, чтобы привлечь благополучие в дом. Однако есть про этот день и немало запретов.

Видео дня

Какой сегодня праздник церковный

Епископа Власия Севастийского чествуют в православии по новому стилю. Этот святой прославился своим добрым отношением к животным - считается, что больные звери сами приходили к его пещере, чтобы он их вылечил. По старому стилю вспоминают отшельника Лаврентия Киево-Печерского.

Понимание того, какой сегодня церковный праздник, позволяет верующим посвятить день искренней молитве. Святому Власию молятся о лечении болезней носа и горла, а также о крепком здоровье для домашнего скота и птиц.

Какой сегодня праздник в Украине

В нашей стране наступает относительно молодой праздник 11 февраля, основанный в 2022 году. Это День работников ЗАГСа - особенная дата, когда такие специалисты получают заслуженное признание. Эти люди становятся свидетелями важнейших событий в жизни украинцев, включая заключение брака, рождение ребенка, усыновление и смену имени.

Какой сегодня праздник в мире

На планете проводится Международный день женщин и девочек в науке. Он установлен не только для того, чтобы почтить ученых женского пола и их вклад в научную сферу. Еще одна цель торжества - бороться против дискриминации и стереотипов, с которыми могут сталкиваться амбициозные девушки.

Остальные достойные упоминания всемирные праздники сегодня - это День больных людей, День белой рубашки, День экстренной службы 112, День изобретателей и День счастливых одиночек.

Какой сегодня праздник в народе

В давние времена люди ожидали от 11 февраля последний за зиму пик заморозков, после которого должно было наступить потепление. Вот как это отражают древние приметы:

если в безветренную погоду лес шумит, то близится оттепель;

в течение дня постоянно меняется погода - февраль тоже будет переменчивым;

лед на реках начал таять - больше морозов не будет;

если щебечут воробьи, то будет ранняя весна.

Крестьяне проводили день, заботясь о домашнем скоте, поскольку народный праздник сегодня в Украине считается удачным для скотоводства. Принято угощать коров и коз лакомствами, чтобы хорошо доились. Также есть обычай на благополучие в доме - нужно провести уборку и помыть окна.

Что нельзя делать сегодня

В большие неприятности попадут люди, которые 11 февраля обидят животных, прогонят их или повысят голос - такое поведение будут сурово наказано. Также не подходит сегодня праздник для рыбалки. Еще запрещено ссориться и говорить гадости родным.

