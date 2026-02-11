Даже учитывая тяжелую ситуацию с электроэнергией в Украине, все еще можно приготовить легкий праздничный ужин на День влюбленных.

14 февраля – отличный повод порадовать любимого человека. Но никакой ресторан не сможет создать такую же уютную атмосферу, как романтический ужин дома. Блюда, приготовленные с любовью, станут не просто едой, а символом ваших чувств.

Мы подготовили полное руководство о том, что приготовить на день святого валентина и как подавать блюда, чтобы добавить ноту нежности в серые будни.

Что приготовить на 14 февраля – меню на день святого валентина

Сперва нужно придумать меню, учитывая вкусы партнера и ваши кулинарные навыки. Рецепты могут быть самыми разными – от простых, но всеми любимых угощений до изысканных блюд. Главное – внимание и настроение, с которым вы готовите.

Простые блюда на 14 февраля

Чтобы подчеркнуть особенность вечера, важно не столько то, что приготовить на 14 февраля на ужин, сколько – в какой форме и обстановке будет подаваться еда.

Для "ресторанного" эффекта следует придерживаться правильной последовательности: сперва закуска (или аперитив), затем основное блюдо и десерт. При этом накладывать лучше не слишком много, чтобы желудка хватило на весь курс.

Закуски и салаты

Начните трапезу с легкой закуски, чтобы раздразнить аппетит. Для романтического ужина подойдут салаты с морепродуктами (креветки, кальмары, слабосоленый лосось), курицей, уткой, фруктами или ягодами.

Попробуйте рукколу с пармезаном и вялеными томатами.

Сперва промойте, обсушите и выложите на тарелку свежую рукколу. Затем нарежьте вяленые томаты на четвертинки и пармезан тонкими ломтиками, добавьте их к рукколе.

Для заправки смешайте оливковое масло с небольшим количеством лимонного сока, добавьте щепотку соли и свежемолотый перец. Полейте салат заправкой, аккуратно перемешайте и сразу подавайте. По желанию можно добавить кедровые орешки.

Или салат с грушей и голубым сыром.

Нарежьте спелую грушу тонкими ломтиками и сбрызните ее лимонным соком. На тарелку выложите микс салатных листьев, добавьте грушу и кусочки голубого сыра. Посыпьте грецкими орехами.

Для заправки смешайте оливковое масло, мед и немного бальзамического уксуса. Аккуратно перемешайте и подавайте сразу.

Важно не перегружать блюда на 14 февраля майонезом или другими тяжелыми соусами – они быстро забивают живот и провоцируют изжогу. Для заправки лучше использовать оливковое масло, лимонный сок, бальзамический уксус или даже йогурт.

Подавайте закуски небольшими порциями на маленьких блюдцах или в пиалах, чтобы создать "люксовую" атмосферу.

Основные блюда

Главное блюдо в меню на 14 февраля должно быть особенным и праздничным. Это может быть стейк, паста с морепродуктами, запеченная рыба или мясо в оригинальном маринаде. Если хочется чего-то более легкого, подойдет ризотто с грибами или куриное филе, фаршированное шпинатом и сыром.

Но помните - даже если на готовку нет времени или возможностей, это не значит, что праздник отменяется. Романтичным можно сделать даже очень простое блюдо с помощью красивой посуды и подачи.

Десерт

Завершите вечер чем-нибудь сладким, например, шоколадным муссом, панна-коттой или печеньем в форме сердца. Если нет времени, подайте свежие ягоды со сливками или мороженое, посыпанное тертым печеньем или тарталетки с красной рыбой.

