Фары в США стали "маленькой" жертвой производства, которая до сих пор влияет на мировой автопром.

Автомобиль может многое рассказать о себе своими деталями. Даже без логотипа, внимательный человек часто определит, для какого рынка он предназначен. Одна из таких заметных особенностей – цвет задних указателей поворота. В Европе и большинстве стран мира они оранжевые, в то время как в США часто встречаются красные, как бы слитые со стоп-сигналами.

Разберемся, какого цвета поворотники в США и почему американцы выделились на этот раз.

Почему в Америке указатели поворота красные

В первые годы автомобилестроения вообще не было световых указателей поворота – использовались механические "семафоры", выдвигавшиеся из кузова. Позже цвет сигналов начали стандартизировать, и разные страны пошли разными путями.

В Европе правило, установленное ООН в конце 1960-х, требует, чтобы задние поворотники были только оранжевого цвета. Считается, что такой сигнал лучше виден на фоне красных стоп-сигналов и габаритных огней. Но в США действует своя норма, допускающая оба варианта: задние поворотники могут быть и оранжевыми, и красными.

Кстати, в фильмах порой можно услышать, как американцы называют сигналы "желтыми", из-за чего некоторые люди недоумевают, мол, почему у американцев желтые поворотники.

На самом же деле в нормативных документах используется термин "янтарный". Но, конечно, мужчины в обычной речи не станут так выражаться, поэтому и говорят "оранжевый" или "желтый" – похоже ведь.

Безопасность или стоимость

Ряд исследований, проведенных в 2000-х, показали, что автомобили с оранжевыми задними поворотниками реже попадают в аварии при перестраивании или обгоне. Причина проста: водители лучше и быстрее отличают сигнал поворота от торможения, если они разного цвета.

Тем не менее законы в США не изменились. И одна из главных причин – экономия. Красный поворотник упрощает конструкцию задней оптики: меньше секций, меньше проводов, проще блок управления. Экономия на одной машине невелика, но на миллионных тиражах превращается в крупные суммы.

К тому же, в XX веке американский автопром имел большое влияние на регулирующие органы и крупные компании лоббировали удобные им законопроекты. Для них важнее было унифицировать детали для внутреннего рынка, чем переходить на международные стандарты.

В каких странах используются красные поворотники – мир двойных стандартов

Сегодня многие модели выпускаются в двух вариантах. Один и тот же автомобиль для США и Европы может отличаться многими незначительными деталями – и в том числе задней оптикой.

Впрочем, если американская модель официально продается в ЕС, на нее обязаны поставить оранжевые указатели поворота. Почему запрещены красные поворотники, должно быть понятно из статистики: по разным данным, риск столкновения при использовании оранжевых сигналов снижается вплоть до 28%.

Так что некоторые марки, которые ранее тоже производили машины с красными поворотниками (например, японские и корейские), сейчас все чаще делают сразу оранжевые сигналы даже для США – из соображений безопасности и единообразия.

Но от красных поворотников американский рынок полностью не отказался. Особенно часто их можно встретить на пикапах, внедорожниках и моделях, предназначенных в основном для внутреннего рынка.

Проблемы при импорте

Сложности возникают при ввозе автомобилей из США в страны с более строгими требованиями к цвету сигналов.

Иногда приходится заменить весь блок фонаря на европейский аналог, если таковой вообще имеется. В других случаях владельцы пробуют откорректировать свет самой лампы – например, красят их зеленой краской, чтобы получить более "оранжевый" оттенок в сочетании с красным рассеивателем.

Технологии меняют ситуацию

С развитием светодиодной оптики экономия уже не так важна. Современные LED-модули фар позволяют легко разделять сигналы даже внутри одного блока. Поэтому все больше производителей переходят на оранжевые указатели поворота вне зависимости от рынка.

Так что сейчас даже крупные американские автопроизводители выпускают новые модели с "нормальными" поворотниками, оставляя красные – пережитком прошлого, запечатленным лишь в фильмах и на фотографиях.

