Ирина Погорелая

Тела маленьких детей и мужчины из-под завалов извлекли спасатели.

Ночью российские оккупанты атаковали ударными дронами частный сектор города Богодухов Харьковской области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Как сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, попадание произошло в жилой дом, который в результате был полностью разрушен. Возник пожар на площади 60 кв. м.

"Из-под завалов спасатели извлекли тела четырех погибших: 34-летнего мужчины и трех детей (двух годовалых мальчиков и 2-летней девочки). Еще два человека пострадали, среди них - 35-летняя беременная женщина", - сообщили спасатели.

К ликвидации последствий вражеского удара были привлечены подразделения ГСЧС, в том числе саперы и кинологи. Также на месте происшествия работали психологи.

Удары по Богодухову

9 февраля россияне также нанесли удар бронемашиной по частному дому в Богодухове. Тогда погибла мать с ребенком.

Сообщалось, что ночью оккупанты атаковали ударными беспилотниками частный сектор города Богодухов. Одно из попаданий произошло по жилому дому, он был полностью разрушен.

"Из-под завалов извлечены тела двух погибших: женщины и 10-летнего мальчика. Еще три человека пострадали", - говорилось в сообщении.

А 3 февраля россияне ударили дроном по жилому пятиэтажному дому в Салтовском районе Харькова.Оккупанты нанесли удар по району плотной жилой застройки, где нет ни одного военного объекта. В результате попадания огонь охватил с 2 по 5 этажи дома.

