Женщин с татуировками объединяет одна черта характера, - результаты исследования

Общественные представления о женщинах и мужчинах с татуировками по-прежнему различаются.

Татуировки являются формой самовыражения и искусства. Исследование показало, что женщины, имеющие татуировки, обладают более высокой самооценкой, чем их сверстницы. Издание Your Tango объясняет, что они прокладывают свой собственный путь, когда речь идет о стандартах красоты и том, как их воспринимают.

Результаты исследования показали, что женщины с несколькими татуировками имеют более высокую самооценку, чем те, у которых их меньше четырех или вообще нет.

В статье говорится, что татуировки стали гораздо более модными за последние несколько десятилетий. Однако общественные представления о женщинах и мужчинах с татуировками по-прежнему различаются.

Исследование, проведенное в 2015 году, показало, что женщины, имеющие несколько татуировок на теле, отличаются более высокой самооценкой. В то же время, опрос за 2018 год свидетельствует о том, что женщины чаще испытывают осуждение за свои татуировки, чем мужчины. По этой причине они чаще их скрывают.

Однако женщины, которые не испытывают осуждения или не переживают, что их осуждают за татуировки, получают от них настоящую пользу и продолжают делать новые на теле.

Издание поделилось, что также исследование выявило, что женщины с несколькими татуировками чаще имели в анамнезе попытки самоубийства. Отмечается, что казалось бы эта статистика звучит плохо, но в контексте исследования она на самом деле многое объясняет.

Исследование установило, что женщины с несколькими татуировками не становились более депрессивными или склонными к самоубийству по мере увеличения количества татуировок.

"Мы знаем, что женщины иногда заменяют, например, хирургически удаленную грудь элегантным боди-артом. Мы задаемся вопросом, может ли увеличение количества татуировок быть способом восстановления чувства собственного достоинства после эмоциональной потери, о чем свидетельствует попытка самоубийства", - рассказал главный исследователь Джером Кох.

Он добавил, что для многих женщин татуировка становится актом заботы о себе, и именно так она связана с самооценкой.

В публикации указывается, что превращение того, что болит или что человек считает уродливым, например, шрам, в искусство придает сил. Некоторые люди используют татуировки как способ вспомнить о смерти, или о разрыве отношений, или о потере любимого человека, поэтому татуировки могут быть отражением эмоциональной жизни человека. Они являются механизмом преодоления трудностей. Они дают людям силу.

"Как символ и поведение, татуировка имеет силу. Стремление быть лучше обычных людей – это стремление к более насыщенной жизни, лучшим чувствам по отношению к себе и большей реакции со стороны других", – сказал профессор психологии Кирби Фаррелл.

