Ученые назвали самое изнурительное десятилетие в жизни человека

Эти изменения в организме можно описать как "несоответствие между биологией и нагрузкой".

По мнению ученых, самое изнурительное десятилетие в жизни человека длится от 40 до 50 лет – именно в этот период одновременно происходят определенные биологические изменения в организме, которые к тому же совпадают с жизненными заботами, пишет Daily Mail.

По словам профессора анатомии Мишель Спир из Бристольского университета, эту усталость среднего возраста лучше всего описать как "несоответствие между биологией и нагрузкой".

"Наш организм все еще вполне способен производить энергию, но делает это уже в других условиях, чем в молодом взрослом возрасте, тогда как требования к этой энергии часто достигают максимума", - говорит ученый.

Видео дня

Впрочем, есть и хорошая новость: эти биологические дисбалансы, которые истощают нашу энергию, носят временный характер. Более того, по словам эксперта, с возрастом многие люди даже могут почувствовать второе дыхание.

Если вспомнить свои 20 лет, может показаться, что тогда для организма все было намного проще: можно было поздно ложиться спать, дольше не возвращаться домой, нерегулярно тренироваться - и при этом оставаться в относительно хорошей форме, говорит Спир. И, что интересно, наука о старении свидетельствует: это ощущение вполне правильное:

"В 20 лет организм биологически очень снисходителен. Восстановление мышц происходит быстрее, воспалительные реакции длятся меньше, а выработка энергии на клеточном уровне является эффективной и продуктивной".

Она объяснила, что части наших клеток, ответственные за выработку энергии, - митохондрии - в молодом возрасте обеспечивают нас большим количеством энергии с меньшими потерями и меньшим количеством воспалительных побочных продуктов.

"Когда у вас больше доступной энергии, все "стоит" меньше, поэтому плохой сон, поздний вечер или интенсивные физические нагрузки имеют значительно меньшие последствия", - говорит ученый.

Однако, по ее словам, уже в 40-летнем возрасте небольшие сдвиги начинают дестабилизировать эту тонко настроенную систему. Еще до этого мышечная масса естественно уменьшается, если ее не поддерживать регулярными силовыми тренировками. Когда мышц становится меньше, даже мелкие повседневные движения начинают требовать больше энергии, чем в 20 лет.

Хотя митохондрии и в дальнейшем производят энергию, они делают это менее эффективно, оставляя нам меньше энергии и больше "отходов". Это делает восстановление биологически более дорогостоящим, то есть поздний вечер или период стресса, которые в 20 лет не создавали проблем, начинают значительно сильнее истощать, говорит Спир.

Еще одно важное изменение, происходящее в 40-летнем возрасте, – это ухудшение сна. В 20 лет сон более глубокий и эффективный, поэтому даже более короткие периоды отдыха обеспечивают физическое и психическое восстановление. С возрастом системы, формирующие и защищающие этот глубокий сон, становятся менее стабильными:

"Гормональные изменения, в частности колебания уровня эстрогена и прогестерона у женщин во время пременопаузы, напрямую влияют на участки мозга, которые регулируют глубину сна и температуру тела. Это затрудняет поддержание медленноволновых, восстановительных фаз сна".

Кроме того, отметила профессор, с возрастом активнее работает реакция организма на стресс, из-за чего уровень кортизола с большей вероятностью ночью повышается, а не снижается. В результате сон становится поверхностным и прерывистым, поэтому мы чувствуем себя менее отдохнувшими, даже если проводим в постели столько же времени.

Ключевым является то, что все эти незначительные сдвиги происходят именно тогда, когда наш мозг испытывает наибольшую нагрузку. Исследования показали, что средний возраст – это период максимальной когнитивной и эмоциональной нагрузки, когда люди берут на себя руководящие и опекунские роли. Поскольку ментальная многозадачность истощает энергию так же эффективно, как и физический труд, люди начинают чувствовать полное истощение даже без физической работы.

В то же время, подчеркнула профессор, опыт этих изменений у каждого человека будет разным:

"Два человека одного возраста могут иметь совершенно разные уровни энергии в зависимости от того, какую нагрузку приходится выдерживать их организмам".

Хорошей новостью является то, что в 60 лет уровень энергии фактически растет и становится более стабильным, даже несмотря на снижение физических возможностей с возрастом. Отмечается, что в это время уровень стресса ниже, работа часто менее требовательна, а режим сна обычно становится более регулярным.

Исследования показали, что люди в возрасте 60-70 лет благодаря силовым упражнениям могут восстановить силу, улучшить метаболическое здоровье и повысить уровень энергии в течение нескольких месяцев. Также важен правильный уход за собой.

"Цель не в том, чтобы воссоздать энергию 20-летнего возраста, а в том, чтобы защищать и ставить в приоритет восстановление. Это означает регулярный режим сна, силовые упражнения или упражнения с отягощением для сохранения мышечной массы, управление стрессом, а не просто "прорыв через силу", и полноценное питание, особенно достаточное потребление белка", – говорит Спир.

Ранее УНИАН рассказывал об источниках витамина D для женщин старше 40 лет. По словам экспертов, это один из тех витаминов, дефицит которого чаще всего встречается у женщин этой возрастной группы, поэтому важно получать его из пищи. Главными источниками витамина D диетологи считают лосось, тофу, грибы и камбалу.

Вас также могут заинтересовать новости: