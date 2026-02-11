Будет ли магнитная буря 11 февраля: ученые сделали прогноз (график)

Сегодня, 11 февраля, магнитной бури на Земле не ожидается. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

По словам ученых сегодня возможно небольшое усиление солнечного ветра из-за влияния корональной дыры, но это не приведет к значительной геомагнитной активности.

О том, что сегодгя ситуация будет спокойной, свидетельствуют также данные meteoagent. По прогнозу, К-индекс не поднимется выше 4, а магнитная буря, даже самая слабая, начинается с отметки 5.

Предварительные прогнозы показывают, что в ближайшие дни магнитных бурь также не будет.

Магнитные бури - что важно знать

Магнитные бури возникают из-за потоков заряженных частиц, которые Солнце выбрасывает в сторону Земли во время вспышек и корональных выбросов массы. Когда эти частицы достигают магнитосферы нашей планеты, происходит возмущение геомагнитного поля.

В такие периоды могут наблюдаться сбои в работе спутников, радиосвязи и навигационных систем. Некоторые люди отмечают ухудшение самочувствия – головные боли, усталость и перепады давления.

Интенсивность магнитных бурь варьируется от слабых до сильных и зависит от активности Солнца.

