Будет ли магнитная буря 11 февраля: ученые сделали прогноз (график)

Сегодня, 11 февраля, магнитной бури на Земле не ожидается. Об этом сообщает Британская геологическая служба.
По словам ученых сегодня возможно небольшое усиление солнечного ветра из-за влияния корональной дыры, но это не приведет к значительной геомагнитной активности.
О том, что сегодгя ситуация будет спокойной, свидетельствуют также данные meteoagent. По прогнозу, К-индекс не поднимется выше 4, а магнитная буря, даже самая слабая, начинается с отметки 5.
Предварительные прогнозы показывают, что в ближайшие дни магнитных бурь также не будет.
Магнитные бури - что важно знать
Магнитные бури возникают из-за потоков заряженных частиц, которые Солнце выбрасывает в сторону Земли во время вспышек и корональных выбросов массы. Когда эти частицы достигают магнитосферы нашей планеты, происходит возмущение геомагнитного поля.
В такие периоды могут наблюдаться сбои в работе спутников, радиосвязи и навигационных систем. Некоторые люди отмечают ухудшение самочувствия – головные боли, усталость и перепады давления.
Интенсивность магнитных бурь варьируется от слабых до сильных и зависит от активности Солнца.