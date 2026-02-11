Будет ли магнитная буря 11 февраля: ученые сделали прогноз (график)

На нашу планету продолжает влиять корональная дыра на Солнцею

Сегодня, 11 февраля, магнитной бури на Земле не ожидается. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

По словам ученых сегодня возможно небольшое усиление солнечного ветра из-за влияния корональной дыры, но это не приведет к значительной геомагнитной активности.

О том, что сегодгя ситуация будет спокойной, свидетельствуют также данные meteoagent. По прогнозу, К-индекс не поднимется выше 4, а магнитная буря, даже самая слабая, начинается с отметки 5.

Предварительные прогнозы показывают, что в ближайшие дни магнитных бурь также не будет.

Магнитные бури - что важно знать

Магнитные бури возникают из-за потоков заряженных частиц, которые Солнце выбрасывает в сторону Земли во время вспышек и корональных выбросов массы. Когда эти частицы достигают магнитосферы нашей планеты, происходит возмущение геомагнитного поля.

В такие периоды могут наблюдаться сбои в работе спутников, радиосвязи и навигационных систем. Некоторые люди отмечают ухудшение самочувствия – головные боли, усталость и перепады давления.

Интенсивность магнитных бурь варьируется от слабых до сильных и зависит от активности Солнца.

