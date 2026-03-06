'Бюджетный' iPhone 17e сравнили с iPhone 17: стоит ли переплачивать $200

iPhone 17e позиционируется как более доступная альтернатива базовому iPhone 17, при этом устройства имеют немало общего.

Накануне Apple представила iPhone 17e за 599 долларов, который стал более доступной альтернативой базовому iPhone 17. Разница в цене между моделями составляет $200, поэтому пользователи активно сравнивают характеристики, чтобы понять, оправдана ли переплата.

Эксперты ZDNET сравнили iPhone 17e и iPhone 17, чтобы показать, на чем Apple сэкономила ради снижения цены.

Обе новинки работают на процессоре A19 и предлагают 256 ГБ встроенной памяти в стартовой версии. Смартфоны поддерживают фирменные функции искусственного интеллекта Apple Intelligence и имеют защиту от воды и пыли по стандарту IP68. По производительности айфоны находятся на одном уровне и подходят для повседневных задач, игр и работы с ИИ.

Видео дня

Главное различие между моделями связано с экраном и камерами. iPhone 17 получил дисплей с технологией ProMotion и адаптивной частотой обновления до 120 Герц. Это делает прокрутку и анимации более плавными. К тому же, дисплей поддерживает функцию Always-On и обладает повышенной пиковой яркостью, что улучшает видимость на улице.

У iPhone 17e дисплей попроще: он не поддерживает 120 Гц и имеет более низкий уровень максимальной яркости.

Разница проявляется и в возможностях съемки. iPhone 17e оснащен одной основной 48-мегапиксельной камерой, которая делает качественные снимки и поддерживает 2-кратный зум с оптическим качеством. Этого достаточно для повседневных снимков и публикаций в социальных сетях.

В то же время iPhone 17 дополнительно получил 48-Мп сверхширокоугольный модуль, что расширяет возможности съемки пейзажей и групповых фото.

Какой iPhone выбрать

Обе модели – современные и производительные устройства. Выбор зависит от приоритетов пользователя:

iPhone 17e подойдет тем, кто ищет максимальную выгоду, стабильную работуи не нуждается в дополнительных камерах и 120-Гц дисплее.

iPhone 17 – лучший вариант для тех, которым важны более продвинутый дисплей и расширенные возможности камеры.

iPhone 17e сегодня является самым доступным актуальным iPhone с 256 ГБ памяти. Его стартовая цена в Европе составляет около 699 евро. iPhone 17 с тем же объемом памяти продается примерно за €849.

Все слухи и утечки указывают на то, что Apple отложила выход базового iPhone 18 до 2027 года. Этой осенью компания представит iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone.

Ранее эксперты назвали три лучших бюджетных Android-смартфона, которые можно купить в 2026 году. Все они предлагают хорошую производительность, долговечные аккумуляторы, современные экраны и камеры.

Вас также могут заинтересовать новости: