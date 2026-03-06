'Бюджетный' iPhone 17e сравнили с iPhone 17: стоит ли переплачивать $200

Накануне Apple представила iPhone 17e за 599 долларов, который стал более доступной альтернативой базовому iPhone 17. Разница в цене между моделями составляет $200, поэтому пользователи активно сравнивают характеристики, чтобы понять, оправдана ли переплата.
Эксперты ZDNET сравнили iPhone 17e и iPhone 17, чтобы показать, на чем Apple сэкономила ради снижения цены.
Обе новинки работают на процессоре A19 и предлагают 256 ГБ встроенной памяти в стартовой версии. Смартфоны поддерживают фирменные функции искусственного интеллекта Apple Intelligence и имеют защиту от воды и пыли по стандарту IP68. По производительности айфоны находятся на одном уровне и подходят для повседневных задач, игр и работы с ИИ.
Главное различие между моделями связано с экраном и камерами. iPhone 17 получил дисплей с технологией ProMotion и адаптивной частотой обновления до 120 Герц. Это делает прокрутку и анимации более плавными. К тому же, дисплей поддерживает функцию Always-On и обладает повышенной пиковой яркостью, что улучшает видимость на улице.
У iPhone 17e дисплей попроще: он не поддерживает 120 Гц и имеет более низкий уровень максимальной яркости.
Разница проявляется и в возможностях съемки. iPhone 17e оснащен одной основной 48-мегапиксельной камерой, которая делает качественные снимки и поддерживает 2-кратный зум с оптическим качеством. Этого достаточно для повседневных снимков и публикаций в социальных сетях.
В то же время iPhone 17 дополнительно получил 48-Мп сверхширокоугольный модуль, что расширяет возможности съемки пейзажей и групповых фото.
Какой iPhone выбрать
Обе модели – современные и производительные устройства. Выбор зависит от приоритетов пользователя:
- iPhone 17e подойдет тем, кто ищет максимальную выгоду, стабильную работуи не нуждается в дополнительных камерах и 120-Гц дисплее.
- iPhone 17 – лучший вариант для тех, которым важны более продвинутый дисплей и расширенные возможности камеры.
iPhone 17e сегодня является самым доступным актуальным iPhone с 256 ГБ памяти. Его стартовая цена в Европе составляет около 699 евро. iPhone 17 с тем же объемом памяти продается примерно за €849.
Все слухи и утечки указывают на то, что Apple отложила выход базового iPhone 18 до 2027 года. Этой осенью компания представит iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone.
Ранее эксперты назвали три лучших бюджетных Android-смартфона, которые можно купить в 2026 году. Все они предлагают хорошую производительность, долговечные аккумуляторы, современные экраны и камеры.