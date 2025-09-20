При цене дешевле 100 евро это однозначно один из лучших вариантов на рынке.

В конце августа Samsung выпустила Galaxy A07, свой самый доступный смартфон в 2025 году. Портал GSMArena опубликовал подробный обзор ультрабюджетника, оценив его дисплей, производительность, качество съемки, автономность и прочее.

Galaxy A07 оценили в 90 евро (~4200 грн). Звезд с неба гаджет, ожидаемо, не хватает, хотя по сравнению с прошлогодним Galaxy A06 новинку "прокачали": тут более быстрый чипсет Helio G99, экран с частотой 90 Гц, тонкий корпус и водозащита IP54.

Ключевое преимущество, впрочем, нечто другое – это беспрецедентные для бюджетного сегмента шесть лет обновлений ОС. Таким образом, Galaxy A07 обязательно получит One UI на базе Android 21.

Видео дня

Galaxy A07 работает быстрее предшественника и выглядит современнее, но уступает по яркости экрана. Среди плюсов также отметили достойную камеру, высокую автономность, быструю для своего класса зарядку, прочный корпус, поддержку карт памяти и наличие 3,5-мм аудиоразъема.

Без минусов не обошлось, но учитывая цену, большинство из них не критичны. У Galaxy A07 слегка тусклый ЖК-дисплей HD+ с размытыми цветами и плохой читаемостью на открытом воздухе. В базе всего 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ, кроме того, нет поддержки eSIM и NFC.

Прямых конкурентов в этой ценовой категории у него два: Poco C85 и Redmi 15C. Обе модели оснащены крупными 6,9-дюймовыми дисплеями с частотой 120 Гц и емкими аккумуляторами на 6000 мАч. Однако по мощности они уступают бюджетнику Samsung и не могут похвастаться столь долгой поддержкой ПО.

Вместе с Galaxy A06 Samsung также обновила самый продаваемый Android-смартфон в мире. Galaxy A17 получил тройную камеру с OIS, корпус толщиной всего 7,5 мм и шесть лет обновлений Android.

