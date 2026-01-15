'Народный' Google Pixel 10a будет дешевле и выйдет раньше ожидаемого

Однако по характеристикам он будет иметь минимальные отличия от Pixel 9a.

В сети поделились инсайдами, что Google может представить и выпустить "народный" смартфон Pixel 10a заметно раньше ожидаемого – уже в середине февраля. Один источник указывает на релиз 17 февраля, тогда как прошлогодний Pixel 9a появился в середине марта.

Некоторые источники также утверждают, что Google Pixel 10a будет стоить дешевле предшественника. Так, версия 128 ГБ памяти обойдется покупателям в €500, тогда как модель 256 ГБ будет стоить €600. Для сравнения, стартовая цена Pixel 9a составляла 550 евро, то есть новая модель может подешеветь сразу на €50.

Источник отмечает, что это редкий шаг для линейки Pixel, которая в последние годы чаще дорожала, чем дешевела.

Как сообщалось ранее, Pixel 10a сохранит ряд характеристик от Pixel 9 и не получит новых функций серии Pixel 10. Единственным заметным апгрейдом станет прирост максимальной яркости дисплея до 2000 нит.

Дизайн новинки тоже не претерпит изменений. На рендерах показана плоская камера, которая встроена в корпус, а рамки все еще будут сильно толще, чем на флагманах.

Ранее в сети появилась информация, что батарея Pixel 10 деградирует всего спустя 200 циклов зарядки, и это нельзя исправить. В смартфоны Google встроена функция, которая искусственно уменьшает время автономности устройства.

УНИАН рассказывал, что испанская полиция уделяет особое внимание владельцам Google Pixel. По их наблюдениям, этими телефонами особенно часто пользуются наркоторговцы и члены банд.

