Технически новый смартфон не отличается от Pixel 9a.

Сертификация Verizon раскрыла ключевые характеристики Google Pixel 10a, в документе указано название модели и часть её параметров. Информацией поделился инсайдер Эван Бласс, который практически никогда не ошибается.

Согласно данным из списка, Pixel 10a получит 6,285-дюймовый дисплей Full HD+, который наверняка будет подаваться как 6,3-дюймовая панель. Экран поддерживает частоту обновления до 120 Гц, но минимальное значение ограничено 60 Гц. Указано, что используется pOLED-матрица.

Также подтверждены 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной без возможности расширения. Ёмкость аккумулятора - 5100 мАч. В документах фигурирует кодовое имя STA5 (Stallion), упоминаются Google AI, 5G и поддержка Cat.19 LTE.

Cоздаётся впечатление, что дисплей, память и батарея полностью повторяют характеристики Pixel 9a. Вероятно, отличия появятся в других областях, например, в камерах или программных возможностях. Ходили слухи, что даже процессор может остаться прежним.

