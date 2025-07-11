Компания намерена использовать 200 МП модуль от Sony размером 1/1.1 вместо собственного.

Согласно новой информации, следующий флагман Samsung Galaxy S26 Ultra сделает большой шаг по улучшению основной камеры. Напомним, его анонс ожидается в начале 2026 года.

Портал Android Authority со ссылкой на известного китайского инсайдера Fixed Focus Digital сообщает, что S26 Ultra получит неназванный 200 МП модуль от Sony размером 1/1.1, что заметно больше текущего модуля. Автор называет сенсор "чрезвычайно мощным".

Как известно, модели S23 Ultra, S24 Ultra и S25 Ultra уже три года подряд используют один и тот же 200-мегапиксельный сенсор ISOCELL HP2 размером 1/1.3 производства Samsung. Таким образом, новое решение даже по габаритам должно быть примерно на 30% крупнее предшественника, что позволит захватывать ему больше света.

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В рейтинге камерофонов DxOMark Galaxy S25 Ultra занимает лишь 17 строчку. Смартфон конкурирует не с актуальными флагманами конкурентов, а моделями прошлого поколения Pixel 8 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Среди других предполагаемых нововведений S26 Ultra – более тонкий корпус, уменьшенные рамки вокруг экрана и 16 ГБ ОЗУ во всех версиях. Что касается аккумулятора, то инсайдеры сходятся во мнении, что смартфон сохранит уже традиционную литий-ионную батарею 5000 мАч.

Презентация и релиз Galaxy S26 Ultra ожидаются не раньше января 2026 года. До этого времени компания выпустит "народный" Galaxy S25 FE. Он получит дизайн и начинку от топовых моделей Galaxy 2025 года, но стоить при этом буде заметно дешевле.

Также корейский производитель подтвердил, что до конца 2025 года выпустит свой складывающийся втрое смартфон. Устройство станет прямым конкурентом Huawei Mate XT.

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