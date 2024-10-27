OnePlus 13 обещает стать самым интересным Android телефоном на рынке / фото OnePlus

OnePlus готовится к презентации своего нового флагмана OnePlus 13, который состоится 31 октября. В преддверии ивента производитель раскрыл некоторые ключевые подробности касательно экрана устройства.

Аппарат получит LTPO OLED-дисплей с люминесцентным материалом BOE X2, поддержкой HDR10+, Dolby Vision и сертификацией DisplayMate A++. Яркость – до 4000 нит. Дисплей будет оставаться ярким и насыщенным даже под прямыми лучами Солнца.

Одной из ключевых особенностей OnePlus 13 станет технология Glove Touch, позволяющая пользоваться устройством в перчатках. А благодаря Rain Touch 2.0 экраном можно будет пользоваться даже в том случае, если он намок (или если руки мокрые). Технологии, защищающие глаза пользователя, тоже на месте.

Видео дня

Фото OnePlus 13 27 октября 2024
Фото OnePlus 13 27 октября 2024
Фото OnePlus 13 27 октября 2024
Фото OnePlus 13 27 октября 2024
Фото OnePlus 13 27 октября 2024
Фото OnePlus 13 27 октября 2024

Еще сообщают о наличие USB 3.2 Gen 1, NFC, ИК-порта для управления бытовой техникой и 13 антенн, обеспечивающими хороший сигнал. Также будут поддерживаться стандарты Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

OnePlus 13 также станет одним из первых телефоном на базе нового топового процессора Snapdragon 8 Elite. Камера тройная – основной датчик Sony LYT-808 на 50 мегапикселей, перископический телеобъектив на 50 МП и сверхширокоугольный сенсор на 50 МП. Батарея будет повышенной емкости 6000 мАч с быстрой зарядкой 100 Вт.

За пару дней до презентации OnePlus 13 пройдет анонс Xiaomi 15. Компания ранее раскрыла дизайн смартфонов и рассказала о нововведениях.

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