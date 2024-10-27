Премьера смартфона состоится уже 31 октября.

OnePlus готовится к презентации своего нового флагмана OnePlus 13, который состоится 31 октября. В преддверии ивента производитель раскрыл некоторые ключевые подробности касательно экрана устройства.

Аппарат получит LTPO OLED-дисплей с люминесцентным материалом BOE X2, поддержкой HDR10+, Dolby Vision и сертификацией DisplayMate A++. Яркость – до 4000 нит. Дисплей будет оставаться ярким и насыщенным даже под прямыми лучами Солнца.

Одной из ключевых особенностей OnePlus 13 станет технология Glove Touch, позволяющая пользоваться устройством в перчатках. А благодаря Rain Touch 2.0 экраном можно будет пользоваться даже в том случае, если он намок (или если руки мокрые). Технологии, защищающие глаза пользователя, тоже на месте.

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Еще сообщают о наличие USB 3.2 Gen 1, NFC, ИК-порта для управления бытовой техникой и 13 антенн, обеспечивающими хороший сигнал. Также будут поддерживаться стандарты Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

OnePlus 13 также станет одним из первых телефоном на базе нового топового процессора Snapdragon 8 Elite. Камера тройная – основной датчик Sony LYT-808 на 50 мегапикселей, перископический телеобъектив на 50 МП и сверхширокоугольный сенсор на 50 МП. Батарея будет повышенной емкости 6000 мАч с быстрой зарядкой 100 Вт.

За пару дней до презентации OnePlus 13 пройдет анонс Xiaomi 15. Компания ранее раскрыла дизайн смартфонов и рассказала о нововведениях.

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