Из них сразу шесть моделей от Apple. В первую десятку не вошел ни один смартфон от Samsung и Xiaomi.

Эксперты DxOMark непрерывно ведут рейтинг лучших камерофонов. Компания тестирует как основные фотомодули смартфонов, так и возможности устройств по части селфи. И лидерами в этой категории являются топовые флагманы Apple.

По состоянию на март 2025 года первое место за iPhone 16 Pro Max. Его 12-Мп камера дает точную экспозицию, надежное автофокусирование с большой глубиной резкости, высокий уровень детализации и широкий динамический диапазон – слабое место большинства Android-фонов.

На 2-й позиции разместился Honor Magic 6 Pro. Это единственный Андроид-смартфон, который по баллам не уступает конкуренту из Купертино и, считай, делит с ним первую строчку. Плюсы те же, что и iPhone 16 Pro Max, но немного разочаровали потеря мелких деталей при слабом освещении и шумы.

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Следом за ними с небольшим отрывом идут iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. А замыкает пятерку лидеров Google Pixel 9 Pro XL. Его фронталка 42 Мп дает приятные цвета и точные оттенки кожи, точно фокусируется на лице, обладает хорошей экспозицией и детализацией.

Далее рейтинг смартфонов выглядит следующим образом:

Apple iPhone 14 Pro Max;

Apple iPhone 14 Pro;

Google Pixel 8 Pro;

Huawei Mate 50 Pro;

Apple iPhone 14 Plus.

Как видно, линейка Samsung Galaxy S24/25 в рейтинге отсутствует, а Galaxy Ultra 2023 года располагается на 16-м месте. Аппараты Xiaomi, OPPO, vivo и OnePlus отсутствуют в принципе.

Ранее специалисты выбрали лучшие Android-смартфоны в пределах от 8000 до 20 000 тысяч гривен. В рейтинг попали модели от Samsung, Google, OnePlus, Nothing и Moto.

Свежее исследование показало, что люди по всему миру стали чаще покупать дорогие смартфоны. Модели дороже 600 долларов способны охватить больше клиентов за счет лучших процессоров, камер, дисплеев и функций ИИ. И, как правило, это Айфоны.

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