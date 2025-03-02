В рейтинг попали модели от Samsung, Google, OnePlus, Nothing и Moto.

Обозреватели портала WIRED рассказали, какие недорогие Android-смартфоны предлагают лучшее соотношение цены и качества в начале 2025 года. Авторы не составляли топы и не раскладывали аппараты по местам, а выбрали лучшие модели в зависимости от бюджета.

В рейтинг попали модели от Samsung, Google, OnePlus, Nothing и Moto. Самый "дорогой" телефон в подборке обойдется в $500 (~20 000 грн), а самый дешевый – $200 (~8000 грн),

Открывает список Pixel 8A – лучший смартфон, который можно купить за эти деньги. За 499 долларов вы получаете топовый дисплей, оптимальное железо, впечатляющие фотовозможности и солидную автономность. Кроме того, он предлагает рекордную в своем сегменте поддержку обновлениями 7 лет.

– лучший смартфон, который можно купить за эти деньги. За 499 долларов вы получаете топовый дисплей, оптимальное железо, впечатляющие фотовозможности и солидную автономность. Кроме того, он предлагает рекордную в своем сегменте поддержку обновлениями 7 лет. В качестве альтернативы можно рассмотреть Galaxy S24 FE и OnePlus 12R . Первый балансирует между ценой и характеристиками, предлагая функции Samsung Galaxy AI и семь лет полноценной программной поддержки. Тогда как второй имеет лучшую автономность и зарядку до 100 процентов всего за 30 минут.

и . Первый балансирует между ценой и характеристиками, предлагая функции Samsung Galaxy AI и семь лет полноценной программной поддержки. Тогда как второй имеет лучшую автономность и зарядку до 100 процентов всего за 30 минут. Следом идет Nothing Phone (2a), который при цене до 400 долларов имеет 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, двойную камеру 50+50 мегапикселей и два полных дня автономности при среднем использовании. Также телефон выделятся светодиодной системой Glyph на задней панели.

который при цене до 400 долларов имеет 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, двойную камеру 50+50 мегапикселей и два полных дня автономности при среднем использовании. Также телефон выделятся светодиодной системой Glyph на задней панели. Третье место досталось Moto G Power (2025) . При цене до 300 долларов этот смартфон с задником, стилизованным под кожу, может похвастаться большим 6,8-дюймовым ЖК-экраном на 120 Гц, защитой от воды и пыли по стандарту IP68/69 и поддержкой беспроводной зарядки, что редкость в этом сегменте.

Замыкает топ CMF Phone 1. Это смартфон-конструктор за 200 долларов, который получил 6,67-дюймовый AMOLED-экран 120 Гц, неплохой чипсет и пластиковый корпус со сменными панелями и специальными аксессуарами.

Видео дня

Напомним, на днях в продажу поступил "бюджетный" iPhone 16e от Apple. Релиз получился неоднозначным: смартфон получил OLED-экран, Face ID и Apple Intelligence, но остался с одинарной камерой и старым вырезом. Плюс, заметно вырос ценник.

Свежее исследование показало, что люди по всему миру стали чаще покупать дорогие смартфоны. Модели дороже 600 долларов способны охватить больше клиентов за счет лучших процессоров, камер, дисплеев и функций ИИ. И, как правило, это Айфоны.

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