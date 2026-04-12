Эксперты предупреждают: эта ошибка с пауэрбанком может сломать ваши устройства

Если нужно зарядить несколько устройств – лучше делать это по очереди или использовать сетевой адаптер с достаточной мощностью.

Пауэрбанки давно стали незаменимыми помощниками в поездках и повседневной жизни, особенно когда рядом нет розетки. Но эксперты предупреждают: одна распространенная привычка может не только снизить эффективность зарядки, но и привести к серьёзным проблемам – вплоть до перегрева и поломки устройства.

Речь идет о подключении USB-хаба к внешнему аккумулятору, пишет BGR.

На первый взгляд это удобно: один пауэрбанк – и сразу несколько устройств на зарядке. Но на практике такое решение может перегрузить аккумулятор. Все дело в том, что у любого пауэрбанка есть ограничение по мощности, и при подключении хаба нагрузка распределяется сразу на несколько гаджетов.

Видео дня

В результате устройства начинают потреблять больше энергии, чем способен выдать аккумулятор. Это приводит к снижению напряжения, медленной зарядке или даже полной остановке процесса.

Обычно недорогие пауэрбанки рассчитаны на мощность около 18–30 Вт. Если подключить сразу несколько устройств через хаб, этой энергии попросту не хватает на всех. В лучшем случае гаджеты будут заряжаться крайне медленно, а в худшем – разряжаться даже во время подключения.

Однако главная опасность – перегрев. При превышении допустимой нагрузки аккумулятор начинает сильно нагреваться. Некоторые модели автоматически снижают мощность или отключаются, но дешевые или некачественные устройства могут выйти из строя быстрее.

В крайних случаях перегрев способен повредить литий-ионную батарею, что чревато вздутием корпуса, утечкой, появлением запаха или даже возгоранием.

Эксперты рекомендуют не превышать заявленные производителем параметры и не использовать USB-хабы с пауэрбанками. Если нужно зарядить несколько устройств – лучше делать это по очереди или использовать сетевой адаптер с достаточной мощностью.

