Эксперты впервые разобрали MacBook Neo: они были поражены его главной фишкой

Состоялась первая в истории разборка MacBook Neo, и эксперты назвали ее "абсолютно потрясающей" по одной конкретной причине. Новый ноутбук Apple уже привлек внимание благодаря своей более низкой цене, но теперь он приковал взгляды чем-то еще более удивительным, как только из него выкрутили винты.

Свежая разборка выявила конструкцию, которую гораздо легче открыть и обслуживать, чем многие привыкли ожидать от Apple, пишет SuperCar Blondie. И это серьезно впечатлило экспертов по ремонту.

Разборка нового гаджета была проведена австралийским YouTube-каналом TECH RE-NU, который разобрал MacBook Neo в ходе того, что было описано как быстрый демонтаж. От снятия нижней панели до извлечения трекпада – процесс двигался быстро, и автор разборки звучал всё более впечатленным по мере того, как отсоединялся каждый компонент. Одним из самых больших плюсов стало то, насколько модульной кажется эта машина.

Динамики вынулись без привычной головной боли, аудиоразъем похвалили за отличную модульность, и даже аккумулятор извлекся без липкого клея, создающего хаос. Хотя на трекпаде было немного клея, этого явно оказалось недостаточно, чтобы испортить настроение. Всё это в сумме дает ноутбук, который ощущается освежающе простым внутри, что не всегда ассоциируется с оборудованием Apple.

Самым важным выводом из разборки стала ремонтопригодность: ведущий назвал этот опыт "абсолютно потрясающим" для ноутбука Apple. Было заявлено, что эксперты еще никогда не видели Mac, который выглядел бы настолько ремонтопригодным или модульным, как этот, что является громким заявлением, учитывая долгую историю Apple в этой категории.

Они также похвалили "очень прямой и элегантный дизайн" MacBook Neo, предположив, что Apple удалось снизить затраты, сделав машину гораздо более простой для вскрытия и починки.

Это может стать крупной победой для владельцев, которые хотят ноутбук, менее пугающий в плане ремонта и обслуживания. Apple часто сталкивалась с критикой из-за того, насколько сложными в починке могут быть некоторые её устройства, так что это действительно заметное событие. Если MacBook Neo – это знак того, куда компания движется дальше, у любителей самостоятельного ремонта появится много поводов для улыбки.

Ранее УНИАН сообщал, что пользователей старых iPhone просят срочно обновить iOS.

Вас также могут заинтересовать новости: