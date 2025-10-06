Оба смартфона очень мощные, но у китайского флагмана есть пару "козырей".

На канале популярного техноблогера TechDroider вышло видео, в котором сравнивается скорость работы двух актуальных флагманских смартфонов, iPhone 17 Pro Max и Xiaomi 17 Pro Max.

Топовый Xiaomi получил актуальный чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, работает на HyperOS 3 с Android 16 и может похвастаться аккумулятором на 7500 мАч. Его конкурент основан на процессоре A19 Pro, построенный по 3-нм техпроцессу с шестью ядрами CPU и шестью ядрами GPU, и работает на iOS 26.

По скорость загрузки и работы интерфейса Xiaomi 17 Pro Max довольно уверенно лидирует: смартфон быстрее включается, быстрее открывает приложения и камеру. iPhone 17 Pro Max тоже делает это быстро, но в некоторых задачах уступает сопернику.

В ресурсоемких играх, таких как Genshin Impact, Wuthering Waves и PUBG, iPhone показывает лучшие результаты. Кроме того, смартфон Apple лучше справляется с рендерингом и экспортом видео в приложениях вроде Adobe Rush и LumaFusion.

Xiaomi 17 Pro Max при этом быстрее перезапускает приложения и дольше "удерживает" их в памяти, следует из видео.

Сравнение показало, что Xiaomi 17 Pro Max действительно может предложить более высокую скорость работы, чем iPhone 17 Pro Max. Китайский производитель проделал хорошую работу не только над аппаратной частью своих устройств, но и уделил внимание "софту".

Впрочем, для повседневного использования разница вряд ли будет критичной, отметил автор видео.

Ранее появилось сравнение камер в Galaxy S26 Ultra и iPhone 17 Pro Max. Сравнение оказалось не в пользу Samsung, но у конкурента iPhone все же есть пару "козырей".

Известный техноблогер MKBHD назвал базовый iPhone 17 лучшим телефоном Apple "за долгие годы" и чуть ли не идеальным смартфоном за свои деньги.

