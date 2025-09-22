Блогер сравнил камеры iPhone 17 Pro Max и Samsung Galaxy S25 Ultra / Скриншот с видео

Популярные западные блогеры оценили возможности камеры выпущенного на днях iPhone 17 Pro Max и сравнили его по возможностям с Galaxy S25 Ultra от Samsung. И сравнение оказалось не в пользу последнего.

Новенький Айфон во многих сценариях снимает лучше, чем главный Android-конкурент: это и обычный режим, и ночная съемка, и портрет. Улучшенная 18-Мп селфи-камера в iPhone 17 Pro Max тоже получила более широкий угол обзора и лучше справляется с деталями неба и экспозицией

Где Galaxy S26 Ultra все еще обходит Айфон, так это по части съемки с приближением. У топового флагмана Samsung потрясающий оптический зум и продвинутая постобработка с высокой контрастностью и резкостью. Хотя iPhone и показывает более плавный переход при увеличении зума.

Видео дня

Вывод – iPhone превосходит предшественника по всем ключевым параметрам и в целом демонстрирует более высокое качество съемки, чем суперфлагман Samsung. У Galaxy S25 Ultra остаются козыри вроде более агрессивного зума и насыщенных снимков, но iPhone 17 Pro Max выглядит более универсальным решением для мобильной фотографии.

Фото iPhone 17 Pro Max 22 сентября 2025
Фото iPhone 17 Pro Max 22 сентября 2025
Фото iPhone 17 Pro Max 22 сентября 2025
Фото iPhone 17 Pro Max 22 сентября 2025
Фото iPhone 17 Pro Max 22 сентября 2025
Фото iPhone 17 Pro Max 22 сентября 2025
Фото iPhone 17 Pro Max 22 сентября 2025
Фото iPhone 17 Pro Max 22 сентября 2025
Фото iPhone 17 Pro Max 22 сентября 2025

Если говорить о видеосъемке, то флагман Apple справляется гораздо лучше любого Android-смартфона. Хотя у Galaxy S25 Ultra есть режим съемки в 8K, чего iPhone 17 Pro Max лишен.

Напомним, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, как и раньше, оснащены всего тремя камеры, но теперь все три на 48 мегапикселей и все три – Fusion-камеры. То есть в этом году большое обновление в "прошках" получило телефото.

По слухам, главным обновлением в Samsung Galaxy S26 Ultra станет 3-кратный телеобъектив, который получит 12 мегапикселей вместо предыдущих 10 Мп, что обещает лучшее качество снимков с приближением.

