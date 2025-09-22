Сравнение оказалось не в пользу Samsung, но у конкурента iPhone все же есть пару "козырей".

Популярные западные блогеры оценили возможности камеры выпущенного на днях iPhone 17 Pro Max и сравнили его по возможностям с Galaxy S25 Ultra от Samsung. И сравнение оказалось не в пользу последнего.

Новенький Айфон во многих сценариях снимает лучше, чем главный Android-конкурент: это и обычный режим, и ночная съемка, и портрет. Улучшенная 18-Мп селфи-камера в iPhone 17 Pro Max тоже получила более широкий угол обзора и лучше справляется с деталями неба и экспозицией

Где Galaxy S26 Ultra все еще обходит Айфон, так это по части съемки с приближением. У топового флагмана Samsung потрясающий оптический зум и продвинутая постобработка с высокой контрастностью и резкостью. Хотя iPhone и показывает более плавный переход при увеличении зума.

Видео дня

Вывод – iPhone превосходит предшественника по всем ключевым параметрам и в целом демонстрирует более высокое качество съемки, чем суперфлагман Samsung. У Galaxy S25 Ultra остаются козыри вроде более агрессивного зума и насыщенных снимков, но iPhone 17 Pro Max выглядит более универсальным решением для мобильной фотографии.

Если говорить о видеосъемке, то флагман Apple справляется гораздо лучше любого Android-смартфона. Хотя у Galaxy S25 Ultra есть режим съемки в 8K, чего iPhone 17 Pro Max лишен.

Напомним, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, как и раньше, оснащены всего тремя камеры, но теперь все три на 48 мегапикселей и все три – Fusion-камеры. То есть в этом году большое обновление в "прошках" получило телефото.

По слухам, главным обновлением в Samsung Galaxy S26 Ultra станет 3-кратный телеобъектив, который получит 12 мегапикселей вместо предыдущих 10 Мп, что обещает лучшее качество снимков с приближением.

