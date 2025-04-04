Складной iPhone Fold сможет удовлетворить запросы как фанатов компактных моделей, так и любителей больших экранов.

В разработке у Apple находится новый ультракомпактный смартфон, который сможет заинтересовать как поклонников mini-формата, так и пользователей моделей Pro Max. Об этом сообщил известный инсайдер Мин-Чи Куо.

Свежие подробности о планах Apple касаются грядущего складного iPhone. По данным инсайдера, в сложенном виде этот смартфон будет крайне компактным. Внешний дисплей новинки будет всего 5,5 дюйма – почти как у iPhone 13 mini (5,4 дюйма). Это первый iPhone со столь компактным дисплеем за последние годы.

При этом в разложенном виде устройство раскладывается в полноценный 7,8-дюймовый экран – почти как у iPad mini 7 (8,3 дюйма). Таким образом, новинка сможет заинтересовать сразу три категории пользователей: любителей компактов, фанатов крупных дисплеев и тех, кто хочет всегда иметь под рукой функциональный планшет.

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Однако такая универсальность скажется на цене: по слухам, стоимость iPhone Fold составит около 2300 долларов (~95 000 грн), вдвое дороже обычных Pro-версий iPhone.

Пока что Apple полностью устраивает формат смартфонов, которые они выпускают. Выход складного iPhone состоится в конце 2026-начале 2027 года.

Apple по сути остается единственным техногигантом, в ассортименте которого все еще нет складного девайса. Меж тем конкуренты из Samsung в этом году готовятся выпустить свой первый складывающийся втрое телефон

Как УНИАН уже писал, новый указ Трампа может спровоцировать ощутимый рост цен на продукцию Apple. Так, например, собранные в Китае iPhone могут вырасти в цене на ~80 долларов.

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