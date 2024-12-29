Поскольку в iPhone 14, 14 Plus и SE используется порт Lightning, Apple не может их продавать из-за нового закона ЕС.

Apple прекратила продажи iPhone 14, 14 Plus и iPhone SE (2022) в официальных магазинах Евросоюза. Изначально они должны были продаваться до выхода 17-й серии, сообщает MacRumors.

Причина – использование в упомянутых айфонах разъема Lightning. С января 2025 года в ЕС вступают в силу требования, которые обязывают производителей техники продавать смартфоны только с портом USB-C.

Apple уже выпустила две линейки iPhone с разъемом USB-C, а также обновила свои аксессуары, но в продаже еще оставались более старые модели. Согласно источнику, компания не планирует перевыпускать iPhone 14 и iPhone SE (2022) с новым портом, а просто больше не будет их продавать.

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Помимо iPhone, из продажи пропали и другие девайсы с Lighthing, в частности, Magic-аксессуары – остались только новые версии с USB-C.

За пределами ЕС ситуация не поменялась: iPhone 14 и SE (2022) по-прежнему продаются в Apple Store. Но стоит ожидать, что вскоре их количество существенно снизится, а ценник – возрастет. Журналисты называют iPhone 14 самым оптимальным айфоном для покупки в конце 2024 года.

Уже практически подтверждено, что будущей весной Apple выпустит новый iPhone SE, который, естественно, будет оснащен портом USB-C. Ожидается, что новинка будет выглядеть как iPhone 14, но с процессором от iPhone 16.

Осенью покажут новые Айфоны 17. Если слухи подтвердится, это будет самый интересный модельный ряд смартфонов за долгое время. Особый интерес вызывает модель iPhone 17 Air – она будет настолько тонкой, что даже не получит лоток для SIM-карты.

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