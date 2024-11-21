Новинка, по данным источников, будет выглядеть как iPhone 14, но с процессором от iPhone 16.

Ходят слухи, что в начале 2025 года Apple должна представить новое поколение "дешевых" iPhone SE. В последнем отчете говорится, что это произойдет уже в марте, что на месяц раньше ожидаемого срока.

iPhone SE 4 будет самым доступным новым iPhone, и, вероятно, одним из самых продаваемых смартфоном по итогам 2025 года. Ожидается, что новое поколение попрощается с Touch ID и получит экран с вырезом для Face ID и 6.1-дюймовой OLED-панелью от iPhone 14.

Еще инсайдеры приписывают девайсу флагманский чип A18 и 8 ГБ оперативной памяти для работы ИИ-пакета Apple Intelligence, разъем USB-C и первый модем Apple 5G. Тем не менее, на задней панели все еще будет лишь одна камера, хоть ее разрешение и вырастет с 12 до 48 мегапикселей.

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С этими улучшениями предполагается и повышение цены. Актуальная модель iPhone SE 3, выпущенная весной 2022 года, стоила 429 долларов. Ожидаемая цена iPhone SE 4 – в диапазоне от 459 до 499 долларов. Так ли все это, узнаем уже через несколько месяцев.

У iPhone SE, к слову, очень полярные отзывы среди пользователей. Опрос среди фанатов техники Apple показал, что iPhone SE 2020 и iPhone 12 Mini являются самыми любимыми смартфонами пользователей в 2024 году.

Вместе с iPhone SE 4 будущей весной Apple представит еще как минимум четыре новых девайса. Среди них – абсолютно новый продукт для умного дома и базовый iPad, который получит свое первое обновление с 2022 года.

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