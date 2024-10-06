В плане производительности и фотовозможностей он не сильно уступает моделям поновей, зато стоит при этом заметно дешевле.

Несмотря на выход сразу двух обновленных версий базовый iPhone 14 остается самым оптимальным выбором среди пользователей по соотношению цены и качества. Об этом пишут специалисты The Verge, CNET и других порталов.

Между 14, 15 и 16 отличий не так много. Более свежие модели имеют Dynamic Island, камеру 48+12 мегапикселей, новый чип, слегка измененный дизайн. По словам рецензентов, это не стоит переплаты, тем более если вы не гонитесь за ИИ-фишками.

Для большинства пользователей мощности iPhone 14 будет предостаточно для плавной работы системы и гейминга, а снимают устройства примерно одинаково. При этом свежие версии iOS на iPhone 14 будут приходить еще минимум 4 года, так что актуальности своей он не потеряет и с выходом IPhone 20xx.

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В базовой линейки iPhone 2022 года доступно две модели: 6,1-дюймовый iPhone 14 и 6,7-дюймовый 14 Plus. Оба смартфона по сути идентичны, и решающим фактором является размер экрана и аккумулятора, а также цена. "Плюс" на 100 долларов дороже.

За $599 iPhone 14 – отличная покупка и надежное обновление, особенно если вы пользуетесь 11 или более старой моделью – считают специалисты.

Однако есть одна вещь, о которой следует знать: владельцы iPhone 14 серии жаловались на преждевременный разряд батареи, при этом общее состояние батареи ухудшается гораздо быстрее, чем должно, отмечают в The Verge. Хотя и большинство жалоб поступало от владельцев Pro-моделей.

Как сообщал УНИАН, на момент выхода iPhone 16 получились "сырыми". Все дело в том, что некоторые функции, которые показали в ходе анонса, включая искусственный интеллект, появятся через обновления iOS до конца года. А некоторые и вовсе придется ждать до весны 2025 года.

А меж тем Apple готовится к октябрьской презентации, на которой должны показать первые компьютеры Mac на чипсетах M4. Также должны обновить базовый iPad и iPad Mini.

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