Несмотря на выход сразу двух обновленных версий базовый iPhone 14 остается самым оптимальным выбором среди пользователей по соотношению цены и качества. Об этом пишут специалисты The Verge, CNET и других порталов.
Между 14, 15 и 16 отличий не так много. Более свежие модели имеют Dynamic Island, камеру 48+12 мегапикселей, новый чип, слегка измененный дизайн. По словам рецензентов, это не стоит переплаты, тем более если вы не гонитесь за ИИ-фишками.
Для большинства пользователей мощности iPhone 14 будет предостаточно для плавной работы системы и гейминга, а снимают устройства примерно одинаково. При этом свежие версии iOS на iPhone 14 будут приходить еще минимум 4 года, так что актуальности своей он не потеряет и с выходом IPhone 20xx.
В базовой линейки iPhone 2022 года доступно две модели: 6,1-дюймовый iPhone 14 и 6,7-дюймовый 14 Plus. Оба смартфона по сути идентичны, и решающим фактором является размер экрана и аккумулятора, а также цена. "Плюс" на 100 долларов дороже.
За $599 iPhone 14 – отличная покупка и надежное обновление, особенно если вы пользуетесь 11 или более старой моделью – считают специалисты.
Однако есть одна вещь, о которой следует знать: владельцы iPhone 14 серии жаловались на преждевременный разряд батареи, при этом общее состояние батареи ухудшается гораздо быстрее, чем должно, отмечают в The Verge. Хотя и большинство жалоб поступало от владельцев Pro-моделей.
Как сообщал УНИАН, на момент выхода iPhone 16 получились "сырыми". Все дело в том, что некоторые функции, которые показали в ходе анонса, включая искусственный интеллект, появятся через обновления iOS до конца года. А некоторые и вовсе придется ждать до весны 2025 года.
А меж тем Apple готовится к октябрьской презентации, на которой должны показать первые компьютеры Mac на чипсетах M4. Также должны обновить базовый iPad и iPad Mini.