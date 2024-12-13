Компания не планирует переоснащать уже выпущенные смартфоны портом USB-C, а просто остановит их продажи.

Apple раньше времени прекратит продажу некоторых моделей iPhone, которые еще недавно считались актуальными. В частности, речь идет об iPhone SE 3 и iPhone 14/14 Plus, сообщает 9to5Mac.

Компания вынуждена пойти на эти меры, так как с января 2025 года в ЕС вступают в силу требования, которые обязывают производителей техники продавать смартфоны исключительно с зарядным портом USB-C.

На данный момент старейшие телефоны с разъемом Lightning, которые все еще продаются напрямую через Apple – это iPhone SE 2022, iPhone 14 и iPhone 14 Plus. Источники узнали, что компания не планирует перевыпускать вышеперчисленные модели с новым портом, а просто остановит их продажи в Европе – это произойдет до конца 2024 года.

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По слухам, весной 2025 года Apple выпустит новый iPhone SE 4-го поколения, который, естественно, будет оснащен портом USB-C. Ожидается, что новинка будет выглядеть как iPhone 14, но с процессором от iPhone 16.

Согласно типичному графику Apple, 14 и 14 Plus должны были продаваться до выхода 17-й серии следующей осенью, после чего модели 2022 года убрали бы из актуальной линейки. Таким образом, Apple теряет примерно один год продаж этих устройств.

Специалисты зарубежных порталов называют iPhone 14 самым оптимальным айфоном для покупки в конце 2024 года. В плане производительности и фотовозможностей он не сильно уступает моделям поновей, зато стоит при этом заметно дешевле.

Хоть до выхода iPhone 17 остается более 10 месяцев, в сети уже накопилось достаточно слухов о новых смартфонах. Например, стандартные модели iPhone наконец перейдут на 120-герцовые экраны, впервые за много лет обновится "фронталка", а 17 Pro Max станет первым айфоном, в котором все три камеры имеют разрешение 48 Мп.

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