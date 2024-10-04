Как сделать, чтобы Windows 10 работал быстрее: нужно отключить всего одну настройку

Установить операционную систему довольно просто, но без дополнительной настройки она будет потреблять много системных ресурсов.

Если у вас недорогой ноутбук или настольный ПК с Windows 10, то вы, вероятно, замечали, что операционная система порой подтормаживает. Установить 10-ку довольно-таки просто, но без настройки она будет потреблять много системных ресурсов.

Пользователь твиттера Learn Something с почти 2 млн подписчиков опубликовал лайфхак, как ускорить работу ноутбука с Windows 10. Сам ролик длится 30 секунд, а все что от вас требуется – отключить одну необязательную настройку.

Как ускорить Windows 10 с помощью небольшой настройки

Для начала нужно кликнуть правой кнопкой мыши по "Пуску" и выбрать "Найти". В поиске вбиваем фразу Background Apps ("Фоновые приложения"). В ответ система предложит несколько вариантов, но нам нужен самый верхний – под ним еще стоит подзаголовок "Параметры системы".

Клик по этому результату откроет необходимый раздел Панели управления. И автор лайфхака для улучшения производительности Windows 10 советует отключить тумблер "Разрешить приложениям работать в фоновом режиме". Хоть можно выбрать отдельные приложения, которые останутся активными в фоновом режиме, гораздо быстрее будет отключить их все.

К слову, это не означает, что вы потеряете доступ ко всем программам, которые прежде работали с автозапуском. Вы всегда сможете включить их вручную, когда это понадобится – они просто не будут работать в фоне, нагружая процессор. Правда, фоновые приложения все равно запускаются при перезагрузке системы – имейте это в виду.

Как ускорить ноутбук Windows 10: видеоинструкция

Ранее УНИАН рассказывал, почему важно перезагружать свой смартфон хотя бы раз в неделю. Мобильные девайсы по своему принципу работы похожи на компьютеры – их системные ресурсы загружены различными процессами и приложениями, и порой им необходим "отдых".

Также делились лайфхаком, как узнать пароль от вай-фай на любом ноутбуке: весь процесс займет меньше минуты.

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