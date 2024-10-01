Чтобы узнать пароль от собственной Wi-Fi сети, который вы наверняка давно забыли, достаточно выполнить всего несколько действий.

В сети завирусился лайфхак по быстрому опознаванию пароля от Wi-Fi, который подходит абсолютно для любого компьютера или ноутбука на Windows. За пару дней небольшой ролик, опубликованный в твиттере, набрал более 1.5 миллиона просмотров.

В этом лайфхаке всего четыре действия, которые займут у вас меньше минуты. Что нужно сделать:

Сначала запускаем настройку "Выполнить" или Run – она активируется нажатием комбинации клавиш Win+R. В появившемся окне пишем cmd – это запустит командную строку. Вводим команду ncpa.cpl и кликаем на кнопку "ОК".

Эта команда откроет меню "Сетевые подключения" из Панели управления, где отображены все ранее подключенные сети, включая вай-фай. Следующий шаг – выбрать тот профиль Wi-Fi, которым вы пользуетесь, кликнуть по нему правой кнопкой мыши и нажать на пункт "Состояние".

Откроется окно с информацией о текущем статусе соединения: длительность подключения, скорость интернета, объем данных и прочее. Чтобы увидеть пароль, перейдите в раздел "Свойства беспроводной сети", откройте "Безопасность" и поставьте галочку напротив "Отображать вводимые знаки".

В строке "Ключ безопасности сети" отобразится пароль от вашего (или любого другого) вайфая на этом компьютере. УНИАН проверил этот метод и подтверждает его эффективность.

Как узнать пароль от вайфая: видеоинструкция

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