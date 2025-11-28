Юлия также назвала имя девушки, которой желает победы.

Бывшая участница 14-го сезона романтического реалити "Холостяк", фотограф Юлия Коренюк рассказала о своих эмоциях после шоу.

Напомним, что девушка со скандалом покинула проект в 6-м выпуске. До церемонии роз Юлия встретилась с главным героем Тарасом Цымбалюком, чтобы сообщить о желании уйти из шоу. Она отметила, что очень скучает по своему сыну и не видит смысла дальше бороться за сердце актера. На эти слова "холостяк" резко отреагировал и предположил, что участница с ним неискренна.

Но на днях фотограф призналась, не жалеет ли о решении уйти и могла бы остаться, если бы Цымбалюк ее уговорил.

Видео дня

"Вероятность есть всегда, но она была очень небольшой - 001%. Я чувственная женщина, и могла бы расчувствоваться, если бы ощутила от него настоящий импульс. Но его не было. Тарас начал диалог со мной с претензии - мол, я не прошу времени, чтобы позвонить ребенку. Это не так. И как актер он должен был бы меня понять, потому что сам живет в режиме, где съемки могут заканчиваться очень поздно, очень рано, или в моменты, совсем неудобные для звонка ребенку. Он меня отпустил - это было ожидаемо, я знала, что не будет держать. Это логично, еще много девушек, потери нет", - рассказала Юлия в интервью для РБК-Украина.

Она также добавила, что могла бы стать победительницей шоу. Однако сейчас уже болеет не за себя, а за другую участницу.

"Я классная женщина и вижу себя рядом с классным мужчиной. И Тараса я считаю таким. У меня были все возможности и шансы стать его избранницей в проекте. Но зачем это, если мы не нашли общий язык уже на старте? Искренне желаю победы Анастасие", - отметила Коренюк.

Напомним, ранее Тарас Цымбалюк заинтриговал новыми фото с участницей "Холостяка".

Вас также могут заинтересовать новости: