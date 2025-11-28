Завершение войны в Украине станет не только моментом облегчения, но и испытанием для единства и внутренней политической стабильности Европы.

Пока война в Украине длится уже более 1 370 дней, перспективы мира вызывают не только надежду, но и тревогу в Европе, пишет The Economist.

С одной стороны, завершение боевых действий станет моментом облегчения для всех, кто пострадал от конфликта. С другой - оно может вызвать внутренние споры среди европейских стран относительно безопасности, экономики и внешней политики.

За время войны Европа показала беспрецедентное единство: государства ЕС предоставили убежище миллионам украинцев, поставляли оружие и финансовую помощь, ввели десятки раундов санкций против России. Но после прекращения огня эти хрупкие союзы могут начать трескаться.

Страны на восточном фланге - Польша, страны Балтии, Финляндия - остаются настороженными, опасаясь, что Россия снова сконцентрирует силы против них. Западные государства, в свою очередь, будут стремиться вернуться к мирной жизни и сократить расходы на оборону.

Дополнительно, вопрос отношений с Россией и Америкой усилит политические споры. Часть европейских бизнес-интересов и правых партий выступает за восстановление коммерческих связей с РФ и отмену санкций, что может вызвать конфликты со странами, которые жестко настроены против Москвы. Также дискуссии развернутся вокруг восстановления Украины, возвращения беженцев и перспективы ее членства в ЕС.

Наконец, трансатлантические отношения вызовут новые дебаты: после войны некоторые европейцы могут поставить под сомнение надежность американских гарантий безопасности и стремиться к большей стратегической автономии. Война заставила континент действовать сплоченно, но мир откроет пространство для политических распрей и споров.

"Существует определенный уровень унижения, который должен пережить континент, находящийся в состоянии войны. Когда боевые действия в Украине завершатся, некоторые европейцы могут решить, что поклоны и уступчивость завершены", - подытожило издание.

Мирные переговоры - позиция Европы

Как сообщал УНИАН, "мирный план" США может быть своеобразной тактикой, чтобы сбить требования Москвы в отношении Украины. Однако в Европе настроены скептически относительно этой стратегии.

Как пишет Reuters, "мирный план" для Украины, который лишит страну оккупированных Россией территорий, обойдется Европе дорого и создаст очаг неопределенности, который будет обременять экономику Европы долгие годы.

